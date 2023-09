No Dia Nacional do Idoso, 1ª franquia do Brasil voltada para tratamento de equilíbrio, comemora expansão pelo país

“Meu Labirinto” é a primeira franquia na área de fisioterapia vestibular e estudos de equilíbrio e atua na prevenção de quedas. Franquia conta com nove unidades em seis estados brasileiros

Quase todas as pessoas conhecem algum idoso que já sofreu uma queda, seja em casa, nas instituições e hospitais ou na rua. Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, divulgados pelo Governo Federal em 2022, uma estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais, é que 40% sofrem quedas todos os anos.

Dos que moram em instituições de longa permanência, asilos ou casas de segurança, a frequência de quedas é ainda maior, alcançando 50% dos idosos. Ainda segundo o Governo Federal, no Brasil, a prevalência das quedas apontadas pelo Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), realizado em uma amostra representativa da população idosa residente em áreas urbanas, foi de 25%.

O estudo demonstrou ainda que os fatores associados às quedas são multidimensionais, com destaque para sexo feminino, faixa etária igual ou superior a 75 anos, medo de cair devido a falhas nos passeios, medo de atravessar a rua, artrite ou reumatismo, diabetes e depressão.

Entretanto, as quedas não atingem apenas idosos com idade acima de 75 anos, o problema afeta idosos em todas as faixas etárias. Segundo Michel Maggi, fisioterapeuta com mais de 20 anos de experiência e fundador do Meu Labirinto – que inclui o Programa de Prevenção de Queda – os números são alarmantes.

“O último censo do IBGE apontou que são mais de 33 milhões de idosos no Brasil, e cerca de 30% dessa população sofre uma queda anualmente, o que representa quase 10 milhões de idosos. Desse público, a metade vai voltar a cair no ano seguinte, ou seja, algo em torno de 5 milhões de idosos. Desses 5 milhões, 20% terão lesões graves, ou seja, um milhão de pessoas. E desse total, 5% vai evoluir para o óbito”, explica o especialista.

Com uma população idosa alta e com a previsão de dobrar até o ano de 2050, os trabalhos específicos para esta população se tornam ainda mais importantes, mesmo porque, o SUS não consegue absorver toda a demanda, e os municípios não desenvolveram políticas públicas para melhorar as condições de trafegabilidade dos idosos nas vias públicas, o que reduziria drasticamente o número de quedas evitáveis.

De acordo com Michel, “as quedas só perdem para os acidentes de trânsito, quando o assunto é mortes evitáveis”. Além disso, o cenário atual ainda precisa de atenção, já que a maior parte das quedas ocorrem dentro das casas. Pensando nisso, é que um dos serviços do “Meu Labirinto” é avaliar o risco de quedas do idoso por meio de Inteligência Artificial e também uma análise do ambiente em que o idoso vive e propor um tratamento diferenciado, personalizado, específico para cada grau de risco.

A empresa oferece atendimento para três frentes: a Fisioterapia Vestibular, Fisioterapia para Zumbido e o Programa de Prevenção de Quedas.

“A proposta é ter um serviço voltado para a terceira idade, que é um público bastante específico e característico, e oferecer serviços práticos e cientificamente comprovados, que atendam às necessidades desse público”, esclarece Michel.



Pensando em prevenção, a franquia que tem duas unidades próprias em Florianópolis, e está em plena expansão pelo Brasil. Com um trabalho que começou há 20 anos, com mais de 23 mil sessões realizadas e grande expertise, o trabalho focado na reabilitação vestibular e no tratamento de distúrbios do equilíbrio culminou na criação da franquia há um ano e meio.

Atualmente, a “Meu Labirinto” já chegou a seis estados e nove cidades, respectivamente, João Pessoa – Paraíba; São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto – São Paulo; Belo Horizonte, Montes Claros, Itabira e Uberaba – Minas Gerais; Vitória – Espírito Santo e uma nova unidade em Brasília.



Maíra Alcanfôr, fisioterapeuta com atuação em Reabilitação Vestibular, é a nova franqueada da “Meu Labirinto”, e conta que é uma entusiasta da área de reabilitação e da neuromodulação. Ela explica que quando se mudou de Goiânia para Brasília, sua cidade natal, passou a procurar algo que pudesse trabalhar e que garantisse a troca de conhecimento com profissionais especializados, foi então que conheceu a franquia e teve a certeza de que o investimento seria seguro.



“Em Brasília há um déficit de reabilitação vestibular e prevenção de queda, por outro lado, 15% da população atual é idosa. A franquia surgiu como uma resposta às minhas expectativas de seguir atuando na área que tenho uma verdadeira paixão e com algo que é seguro e eficiente. Além disso, receber o apoio de profissionais experientes é algo extremamente valioso, porque essa troca de conhecimentos será um benefício a mais para os pacientes”, explica Maíra.



A unidade “Meu Labirinto Brasília” está em fase de obras e será inaugurada no mês de outubro. Maíra escolheu um lugar de fácil acesso na região central da cidade, para que os pacientes tenham uma maior mobilidade. A franquia ficará no Liberty Mall Shopping, no Setor Comercial Norte, quadra 2, bloco D, Torre A, sala 414, Asa Norte.

Para Michel, neste Dia do Idoso, além de comemorar a expansão das franquias e a grande aceitação, ele afirma que é importante conscientizar sobre a importância da prevenção. “Prevenir quedas é salvar vidas, é como usar o cinto de segurança”, finaliza.