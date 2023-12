No dia do aniversário Renato Góes recebe cumprimento do Serasa e expõe: “Não sei se eu rio, não sei se eu choro”.

O ator pernambucano Renato Góes, que completa 37 anos de idade nesta terça-feira (19), publicou em sua conta oficial no Twitter, às 9h45, que a primeira felicitação que ele recebeu hoje pelo seu aniversário foi da empresa Serasa

O ator pernambucano Renato Góes, que completa 37 anos de idade nesta terça-feira (19), publicou em sua conta oficial no Twitter, às 9h45, que a primeira felicitação que ele recebeu hoje pelo seu aniversário foi da empresa Serasa, que é responsável pelo armazenamento de dados do comportamento financeiro dos consumidores, como dívidas.

“Bicho, hoje é meu aniversário. O primeiro parabéns que eu ganhei foi do Serasa. Não sei se eu rio, não sei se eu choro. #Pas”, publicou Renato em sua rede social. No email enviado pela empresa é possível vê-la desejando parabéns e ofertando seus produtos ao ator.

Casado com a também atriz Thaila Ayala e pai de dois filhos (Francisco e Tereza), o ator já interpretou diversos papéis da teledramaturgia nacional, sobretudo na TV Globo, como Fausto Peixoto de Cordel Encantado, Vicente de Ligações Perigosas, Santo (jovem) de Velho Chico, Renato de Os Dias Eram Assim, Jamil de Órfãos da Terra, José Leôncio (jovem), de Pantanal, Tertulinho de Mar do Sertão, dentre outros. O próximo papel do ator será o Tom, de Família É Tudo, nova novela das 19h da TV Globo, que tem estreia prevista para 4 de março de 2024.