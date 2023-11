“No Corre”, humorístico inédito protagonizado por Marco Luque, estreia dia 13 de novembro no Multishow

Atração que tem Jackson Faive como personagem principal vai retratar rotina de motoboys de São Paulo. O humorístico terá entre as participações especiais, Édgar Vivar – o eterno “Seu Barriga” de Chaves

O novo humorístico do Multishow chega para apresentar as aventuras de excêntricos entregadores, em “No Corre”, que estreia no próximo dia 13 de novembro, às 22h. Gravado na capital paulista, a trama se passa no bairro da Mooca, quando Jackson Faive, o famoso personagem de Marco Luque, chega ao ponto de encontro de alguns motoboys e se junta a eles. A atração irá retratar as parcerias, os perrengues e as situações mais hilárias vividas pelo grupo.

“Retratar as situações vividas pelos motoboys e motogirls é uma baita responsabilidade. Eu sempre procuro entender um pouco do universo que estou me inserindo, de como é a vida daquele personagem e pegar algumas características marcantes para fazer a adaptação, para que eu possa trazer o humor do bem que eu sempre levo e dentro de um contexto de precariedade como é o trabalho dos motoboys.”, conta Luque.

O personagem Jackson Faive tem experiência no negócio de entregador e é cheio de causos para contar. Meio sem querer, acaba causando muitas confusões por entender tudo errado. Tem pouquíssimo filtro e um compromisso duvidoso com a verdade. Nóia (Cezar Maracujá) é seu amigo de ponto, um tanto paranoico, muito certinho e apaixonado por organização. Seu grande objetivo é se tornar um entregador cinco estrelas.

O romântico Galante (Thardelly Lima) é capaz de se apaixonar a cada entrega, mas tem um crush secreto em Lorona (Luciana Paes). Velozo (Jhonny Klein), por sua vez, tira onda de cachorro louco, no entanto, não passa de um pinscher que não mete medo em ninguém. Se faz de casca grossa pilotando sua mobilete em alta velocidade, mas a verdade é que sua aparência não condiz nada com seu estilo de vida. Diz que é fã de rap, mas ouve sertanejo escondido.

O grupo também é formado por mulheres que não levam desaforo para casa. Lorona (Luciana Paes) é uma motogirl “sem tempo, irmão”. Objetiva, com talento para o mau-humor e uma pitada de cinismo, ela impõe respeito ao grupo, mas lá no fundo, até gosta dos colegas. Já Cleide (Bruna Braga) é mãe solo e o cérebro do grupo; apesar das responsabilidades, faz questão de curtir a vida com muito bom humor. Esse grupo de entregadores vai causar muitas confusões e aventuras pelas ruas de São Paulo.

Gaby Amarantos e Erico Brás participam como atores convidados. Ermelinda, interpretada por Gaby Amarantos, é uma ex-motogirl lendária, conhecida e respeitada na região. Casada com Bolonhesa (Érico Brás), ela agora é uma mulher de negócios, gerente e única funcionária de um centro de distribuição. Na contramão da esposa, por quem é apaixonado, Bolonhesa é um baiano sonhador que ama a Mooca e a Itália. Dono da cantina Bolonhesa’s, ele tem grandes aspirações para o seu negócio.

Édgar Vivar – o eterno “Seu Barriga” de Chaves -, Lúcio Mauro Filho, Welder Rodrigues, Evelyn Castro, Claudia Raia, Ana Hikari, Samuel de Assis, Tiago Abravanel, Solange Couto, Rosi Campos, Francisco Cuoco, Lexa, Serginho Groissman, Emicida, o cantor Falcão e Marcos Pitombo fazem participações para lá de especiais. Com direção geral de Calvito Leal e Duda Vaisman, “No Corre” é produzido pela Formata e tem exibição de segunda a sexta, às 22h, no Multishow e no Globoplay+Canais. O humorístico também tem estreia prevista para 2024 na TV Globo.