No clima de BBB 23, Drogaria Pague Menos inaugura sua própria casa de vidro

Loja do Recife é a segunda unidade conceito da marca, com toda extensão da fachada em vidro laminado temperado e com design de mobiliário diferenciado, com pé direito duplo na área de exposição de produtos e amplo estacionamento com área de manobra interna para 16 carros

Não é só a casa mais vigiada do país que tem sua casa de vidro, a rede de farmácias Pague Menos inaugura a sua segunda loja conceito, dessa vez em Recife, uma unidade com toda extensão da fachada com fechamento em vidro laminado temperado com fixação pelo sistema spider glass, com revestimento por película especial de 98% de eficiência contra raios UV. A unidade de Recife também conta com Clinic Farma, consultório farmacêutico da Pague Menos, com dois ambientes, um para triagem e outro para procedimentos Toda essa abertura revestida em vidro, foi pensada para dar visibilidade da área interna da loja para qualquer pessoa que esteja transitando pelas avenidas. À noite, a unidade ganha mais destaque com iluminação em LED, que a transforma em um grande cubo transparente iluminado. O design do mobiliário é outro diferencial, que foi desenvolvido de forma personalizada para essa loja, com gôndolas unindo madeira e metal, proporcionando um ar de sofisticação e modernidade. A loja conta com um mix ampliado de dermocosméticos, com 25% de SKUs adicionais e sortimento completo de marcas como Skinceuticals, Isdinceutics, Hada Labo, Ducray, Adcos, Bioderma, Neostrata, Dermage, USK 4U entre outras. A unidade de Recife também conta com Clinic Farma, consultório farmacêutico da Pague Menos, com dois ambientes, um para triagem e outro para procedimentos. O Clinic Farma está presente em mais de 900 unidades da rede e oferece cerca de 60 serviços, entre eles, testes laboratoriais remotos, vacinas e acompanhamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Natasha Paiva, coordenadora de marketing da rede de farmácias Pague Menos Natasha Paiva, coordenadora de marketing da rede de farmácias Pague Menos, conta que entre os serviços disponibilizados estão ainda dois self-checkouts, entrega também por Tuk Tuk, veículo elétrico e não poluente; Prateleira Infinita, programa em que se o cliente não encontrar o medicamento na loja onde fez a consulta, poderá recebê-lo em até 4 horas em sua casa, sem custo de frete e Clique e Retire, em que pode retirar seus itens em uma loja física apenas uma hora depois da confirmação do pagamento da compra feita pelo site, app ou televendas. A loja fica na Av. Conselheiro Aguiar, 4074 em Boa Viagem, funciona todos os dias, incluindo feriados, das 7h à meia noite e a partir de 1º de fevereiro atenderá 24h.