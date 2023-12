“No Céu da Pátria Nesse Instante”, de Sandra Kogut, é premiado no 56° Festival de Brasília

O longa acompanha o processo eleitoral de 2022 que culminou no 8 de janeiro

“No Céu da Pátria Nesse Instante”, novo filme de Sandra Kogut, recebeu o Candango de Melhor Montagem (Renata Baldi e Sandra Kogut) e o Prêmio Especial do Júri no 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

O filme acompanha uma série de personagens de vários pontos do espectro político ao longo do ano. A intenção é retratar como essas figuras, que fazem parte de maneiras diferentes do processo político, mas sem estar geralmente no centro das atenções, observam e lidam com as tensões, dificuldades, angústias e ansiedades daquele ano eleitoral.

“A sessão do nosso filme no Cine Brasília no domingo passado foi uma experiência tão especial e tão catártica, que eu com certeza vou levar esse momento comigo pro resto da vida. Nunca tinha vivido algo assim. Foi lindo e foi emocionante viver esse momento tão poderoso – e vê-lo ser proporcionado pelo cinema. Como vocês podem imaginar esse foi um filme muito difícil de fazer. Todos os filmes sempre são, claro, mas este foi um pouco mais – porque era um filme tão urgente quanto impossível. Foi preciso inventar um jeito de fazer, um jeito de tentar olhar para aquele momento através das ferramentas do cinema, e foi preciso seguir reinventando esse jeito ao longo de todo o processo”, agradeceu Sandra ao Festival pela oportunidade e pelos Prêmios.

A obra é produzida pela Ocean Films, Marola Filmes, Kiwi Produções, em co-produção com Globo News, Globo Filmes e Canal Brasil e tem distribuição da O2Play.

“Agradeço à grande rede de pessoas que tornou isso possível e agradeço especialmente às personagens do filme, mulheres corajosas, determinadas e inspiradoras. Fiquei particularmente feliz e honrada em poder trazê-las para a tela aqui, onde também percebi que era a única diretora mulher de longas na competição oficial. As ameaças que pairaram sobre nós, sobre o filme, sobre todos aqui, sobre o que todos aqui representam, sobre os festivais de cinema também – enfim, essas ameaças não desapareceram. Os Festivais são espaços únicos para legitimar e – de uma certa maneira – permitir que filmes como esse existam.”

Sinopse

Rodado ao longo do ano de 2022, o filme acompanha de perto os meses turbulentos do período eleitoral que culminaram na invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, no dia 8 de janeiro de 2023. Através do olhar e da vivência de alguns personagens envolvidos no processo das eleições, mergulhamos num Brasil de tensão e expectativa, onde coexistem realidades paralelas, que têm dificuldade de se enxergar mutuamente. Um registro de um momento na história do país onde a democracia esteve seriamente em jogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha Técnica

Roteiro: Sandra Kogut

Direção: Sandra Kogut

Fotografia: Léo Bittencourt

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Montagem: Renata Baldi, Sandra Kogut

Som: Bruno Armelin

Trilha sonora: O Grivo

Produção Executiva: Desirée Portela

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Direção de Produção: Ligia Turl

Produtores: João Roni, Sandra Kogut, Henrique Landulfo, Zahra Staub, Cristian Marini

Elenco: Adenilson Ferreira, Antonia Pellegrino, Edivan Santos, Estela Maria de Oliveira, Juliano Maderada, Milena Batista, Neli Belem, Osvaldo Pires, Rute Sardinha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE