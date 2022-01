No balé do Faustão, Juliana Acácio é professora de dança expressiva para crianças portadoras de deficiência

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

O programa “Faustão na Band” já é um grande sucesso e com bons pontos de audiência. E quem continua abrilhantando o balé do Faustão, é a bailarina Juliana Acácio. E quem continua abrilhantando o balé do Faustão, é a bailarina Juliana Acácio Em 2018, a bailarina participou do “Dança dos Famosos”, quadro do extinto “Domingão do Faustão”, onde foi professora do ator Anderson Tomazini. Em 2018, a bailarina participou do “Dança dos Famosos” A paulista, de 27 anos, é formada em Design Interiores, atualmente a bailarina cursa Nutrição. Aliás, em seu Instagram (@julianaacacioo), ela divide seu dia a dia cuidando de seu corpo ao lado de sua inseparável companheira, a bicicleta. A paulista, de 27 anos, é formada em Design Interiores, atualmente a bailarina cursa Nutrição Acácio tem formação livre em dança, é professora de balé clássico e dança expressiva para crianças portadoras de deficiência. Já foi cuidadora e estagiou como nutricionista de idosos.