Niterói é destaque em infraestrutura e mobilidade urbana em prêmio da Band

Pato Branco (PR) e São Sebastião da Grama (SP) também se destacaram na categoria do prêmio Band Cidades Excelentes

O Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Insituto Áquila premiaram, na noite desta quarta-feira (30), as Cidades Excelentes. O evento contou com seis categorias, entre elas Infraestrutura e Mobilidade Urbana em que Niterói (RJ), Pato Branco (PR) e São Sebastião da Grama (SP) foram destaques.

Prefeito de São Sebastião da Grama recebe premiação (Foto: Reprodução)



A ação avalia através do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila) que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio.

“Prêmio Band Cidades Excelentes” tem como objetivo melhorar o desempenho da gestão pública (Foto: Reprodução)



A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

Chefe do Executivo de Pato Branco, no Paraná, recebe premiação (Foto: Reprodução)



A categoria avaliou não somente a capacidade de transporte, mas também a movimentação de empresas e estímulo de novos negócios. São Sebastião da Grama, em São Paulo, foi o grande destaque entre as cidades com menos de 30 mil habitantes. Assim como Pato Branco, no Paraná, entre 30 mil e 100 mil habitantes. Niterói foi a vencedora do prêmio com mais de 100 mil habitantes. Ao todo, nove cidades concorriam nas três classificações.