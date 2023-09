Nissin Foods do Brasil recebe Prêmio de Sustentabilidade no The Town 2023

Empresa é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e inclusão

A Nissin Foods do Brasil celebrou uma importante conquista durante a primeira edição do evento The Town deste ano, ao receber o prêmio “The Town Atitude Sustentável”. A empresa foi laureada na categoria Apoiador e Media Partner em reconhecimento aos seus esforços contínuos em promover práticas sociais, econômicas e ambientais responsáveis.

Ações de inclusão e eficiência energética da empresa são destacadas

O prêmio, organizado pela Rock World e avaliado pela Deloitte, visa estimular a construção de um mundo melhor, incentivando o desenvolvimento de soluções coletivas nos pilares Ambiental, Social e Governança. A conquista da NISSIN FOODS DO BRASIL ressalta seu compromisso sólido com a sustentabilidade.

O reconhecimento veio após uma minuciosa análise e auditoria de todas as ações internas da empresa. Um dos destaques foi o compromisso da NISSIN FOODS com a inclusão, demonstrado pelos elevados números de Pessoas com Deficiência (PCDs) e mulheres ocupando cargos de liderança na organização.

Além disso, a empresa foi elogiada por suas práticas de gestão de resíduos e por seus projetos de eficiência energética aplicados em seu processo produtivo. Essas ações demonstram o compromisso da NISSIN FOODS em reduzir seu impacto ambiental e promover uma gestão mais responsável de recursos.

A cerimônia de premiação aconteceu durante o último dia do The Town 2023, no palco Skyline, e contou com a presença dos vencedores das três categorias: Patrocinador; Apoiador e Media Partner; Parceiro, Fornecedor e Operador. Todas as empresas premiadas foram reconhecidas por suas contribuições significativas para a sustentabilidade.

Representando a NISSIN FOODS DO BRASIL, a gerente Geral da Qualidade, Gláucia Tonelli, e a Gerente de SGI e Controles Internos, Fernanda Spinacci, receberam a premiação das mãos de Rafael Sant’Anna, coordenador de parcerias da Rock World. Glaucia Tonelli enfatizou a importância deste prêmio, destacando que “é um marco histórico e momento de imenso orgulho para nossa empresa receber este prêmio de sustentabilidade na primeira edição do The Town. Como líderes de mercado e uma marca reconhecida globalmente, acreditamos que temos a responsabilidade de liderar pelo exemplo em relação à sustentabilidade”.

A executiva também enfatizou a importância de eventos como o The Town para ampliar o debate sobre a contribuição de empresas e indivíduos para um futuro mais sustentável. “As ações que praticamos no nosso dia a dia e que trazemos para esse festival são uma extensão do nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade e um lembrete de que todos nós podemos desempenhar um papel ativo na construção de um futuro melhor para as gerações futuras”, acrescentou.

A premiação da NISSIN FOODS DO BRASIL no The Town 2023 destaca não apenas suas realizações notáveis em sustentabilidade, mas também seu compromisso em promover uma mudança positiva em direção a um mundo mais sustentável. A empresa continua firme em sua missão de liderança e responsabilidade social.