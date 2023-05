“Ninguém vai me empurrar da cadeira”, afirma Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador sobre vice de Bruno Reis nas eleições 2024

“Eu sei que tenho por direito, por história, esse assento no meu partido e não acredito que ninguém vai me empurrar da cadeira. Qualquer mudança, ela tem que ser construída”, Ana Paula foi taxativa sobre as especulações

A vice-prefeita e secretária da saúde de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), afirmou em entrevista concedida ao ‘Boa tarde Bahia’ da Band News FM no dia 4 de maio, que ninguém vai me empurrá-la da cadeira. A resposta foi dada ao ser questionada sobre uma possível mudança na formação da chapa do prefeito Bruno Reis (UB) e sobre a hipótese de partido Republicanos estar procurando alguém para a vaga de vice para as eleições de 2024.

Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de saúde de Salvador em entrevista à Band News

“O PDT me recebeu com muito carinho, com muito respeito. Em menos de dois anos de partido, fui convidada a ser vice-presidente numa chapa competitiva, eu tenho sido reconhecida inclusive, no mundo, por esse espaço que eu tive oportunidade de representar. Nós temos identidade ideológica. O PDT pensa na causa social, foi quem trouxe a educação em tempo integral para o Brasil, respeita os trabalhadores, então, eu estou muito à vontade no meu partido. Eu encarei esse convite do deputado Samuel com uma deferência, uma forma respeitosa de dizer: ‘Ana, eu te respeito, você exerce bem o seu papel’. Mas, o Republicanos institucionalmente quer essa vaga, então, entendi como isso. Eu até tive oportunidade de dizer outro dia que respeito demais o Republicanos, o seu presidente, o nosso vice, o Marcinho. E que para mim, vou fazer de tudo para tê-los como parceiros de primeira como sempre tive, para que no futuro eles possam defender também o meu nome, mas entendo e respeito essa posição deles como uma posição institucional. Eu quero ter a oportunidade pelo trabalho, pelo carinho, pelo respeito, pela figura que eu represento de mulher, mulher do trabalho, mulher comprometida, capacitada, e ter daqui… no ano que vem a oportunidade de estar novamente nesse espaço de vice-prefeita, são só por mim, mas por todas as mulheres” disse a vice-prefeita, que continuou: “quantas vezes eu liderei rede de solidariedade aqui na cidade para chuva, ou em outros aspectos, também por ser secretária de saúde e ser vice-prefeita de uma capital importante, a primeira do Brasil, que é Salvador. Então, se eu estou tendo essa oportunidade, quem sabe quais oportunidades eu não terei? Quem sabe se eu não terei a honra de representar novamente a cidade como vice-prefeita agregando tantos partidos”, disse Ana Paula.

No vídeo da entrevista, Ana faz questão de agradecer e se posicionar.

“Eu agradeço ao deputado Samuel Júnior por essa deferência, agradeço ao vice Marinho, porque o PRB apoiou o meu nome em 2020, mas também eu não posso deixar de dizer que PDT é um partido que me acolhe, o seu presidente estadual, deputado Félix, quando pode diz que eu represento o partido, mas maior do que isso, eu fui candidata a vice-presidente, então eu sei que tenho por direito, por história, esse assento no meu partido e não acredito que ninguém vai me empurrar da cadeira. Qualquer mudança, ela tem que ser construída, mas hoje eu vou te dizer que como mulher eu vou trabalhar muito para fazer por merecer o papel que eu estou, […] política a gente discute em 2024, por enquanto a gente trabalha e muito”, encerrou a vice-prefeita de Salvador.

O deputado estadual Samuel Júnior citado por Ana Paula foi quem a convidou para entrar no Republicanos, partido que demonstrou interesse na posição de vice na chapa de Bruno em 2024. Com a entrevista, a política deixou claro que está por dentro do jogo e que conhece muito bem cada peça.