Conheça Nildo Carvalho, empresário que reinventou o setor musical do norte do Brasil

Com grandes bandas no currículo, como Companhia do Calypso, Banda Calypso e parceria com Pabllo Vittar, empresário é referência em agenciamento

Nildo Carvalho é um dos grandes nomes do ramo de empresários musicais do Brasil. Há 30 anos no mercado, foi uma das grandes potencias do Nordeste a lançar bandas como, Companhia do Calypso, Banda Calypso e muitos outros nomes que fizeram sucesso dentro e fora do país.



“A ideia de trabalhar no ramo musical veio do meu irmão, que na época da faculdade abriu uma casa de shows. Com o tempo começamos a pegar gosto pelo trabalho e vimos que dava certo empreender nesse ramo, e foi assim que começamos a investir em comprar show e levar para Recife. Depois expandimos para outras regiões do país”, comentou.

Nildo e seus irmãos



Ele ainda contou que a primeira grande aposta foi com a Banda Calypso, fundada por Joelma e Chimbinha. No início, com o sócio, Nildo comprou 200 shows da banda. Com a banda e o sucesso, em um contrato de um ano, eles chegaram a realizar mais de 300 apresentações.



“Viajamos por todo o país e o ritmo foi uma grande aposta. Foi assim que percebemos a expansão do mercado para novos ritmos e naquela mesma época criamos o nosso próprio produto. Hoje somos responsáveis pela Companhia Calypso e outras duas bandas e vendemos shows para todo o país”.



Agenciando atualmente uma das grandes apostas do nordeste, a Companhia do Calypso, Nildo contou que recentemente liberou a gravação de Zap Zum, Bang Bang e Ânsia, composições da banda que agencia, para que a cantora Pabllo Vittar lançasse no álbum Batidão Tropical.



“Pabllo é uma grande aposta brasileira e é uma grande referência na música. E com certeza representa bem essa composição, não é à toa que fez muito sucesso nas redes sociais e com os fãs com essa aposta”, comentou.



Além do forró, e ritmos do norte, Nildo agora aposta na pisadinha. “Temos o Kaso Perfeito, banda que também é uma grande aposta do momento e vem para ganhar o gosto do Brasil. Nosso objetivo é lançar o Kaso Perfeito pelas redes sociais e rádios”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nildo contou que recentemente liberou a gravação de Zap Zum, Bang Bang e Ânsia, composições da banda que agencia, para que a cantora Pabllo Vittar lançasse no álbum Batidão Tropical



Companhia do Calypso é uma banda brasileira de calypso formada em 2002, na cidade de Belém do Pará. Ao logo de toda sua carreira, a Companhia vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o Brasil. A banda já prepara uma nova gravação de DVD depois da pandemia e até dezembro já estão previstas mais de 40 apresentações por todo o país.



“Na pandemia não paramos de trabalhar, entre lives, gravações, organização de repertório, nos preparamos para continuar no auge e fazer com que esse trabalho, que tanto amamos, continue a prosperar”, encerra Nildo.

A frente da Companhia do Calypso hoje estão Fênix Ribeiro, paraense, natural de Redenção/PA. A música sempre esteve presente sua vida desde sempre, pois vem de uma família de músicos. E por influência dos pais começou a cantar aos 9 anos de idade até os 16 anos. Desde então morei um período no estado de São Paulo onde ganhou maturidade nos palcos.

Paulinha Miranda começou a sua vida como cantora por influência dos familiares, e é com toda essa energia e vitalidade que a Paulinha uni forças com Fênix Ribeiro a frente do “Furacão do Brasil”



Paulinha Miranda, paraense de 24 anos começou a sua vida como cantora por influência dos familiares, sua maior referência é a diva pop Beyoncé e é com toda essa energia e vitalidade que a Paulinha uni forças com Fênix Ribeiro a frente do “Furacão do Brasil.”