Neymar Jr. e Giovana Queiroz são os vencedores dos prêmios Samba Gold 2021 e Samba Gold Feminino 2021

Jogador e jogadora brasileiros receberam a maioria dos votos por suas atuações no exterior durante o ano

O jogador Neymar Jr., do Paris Saint-Germain, e a jogadora Giovana Queiroz, do Levante UD, são os grandes vencedores dos troféus Samba Gold 2021 e Samba Gold Feminino 2021!

Neymar recebeu 42,77% dos votos, e leva o prêmio para casa pela quinta vez – ele também foi o mais votado nas edições de 2014, 2015, 2017 e 2020.

Giovana recebeu 31,12% dos votos, e fica consagrada como a primeira vencedora do troféu na categoria feminina, que teve sua estreia nesta edição.

Desde 2008, o Samba Gold celebra, anualmente, os jogadores brasileiros que mais se destacaram fora do país. A partir de 2021, a premiação passou a contar com a categoria feminina e com uma importante mudança em um dos critérios – agora, o prêmio vale para jogadores e jogadoras atuando em qualquer lugar do mundo fora do Brasil, e não apenas na Europa, como nas edições anteriores.

Foto: Twitter/Gio Queiroz

Ao todo, 30 atletas de cada categoria foram selecionados com base em estatísticas de jogo, seu papel durante as partidas, conquistas e importância nos clubes em que atuam. O período de análise levou em conta os jogos disputados entre janeiro a dezembro de 2021. Para conferir a tabela dos primeiros colocados, basta acessar as páginas da premiação:

https://www.sambafoot.com/br/samba-de-ouro

https://www.sambafoot.com/br/samba-de-ouro/feminino

As votações aconteceram de 15 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022, e contaram com votos de três grupos distintos: leitores do site Sambafoot, jogadores/agentes de futebol convidados e jornalistas.