Ney Matogrosso relembra encontro marcante com a icônica Rita Lee

Cantor compartilha histórias da amizade e admiração pela coragem da artista em vídeo exclusivo

Na última segunda-feira (8), o Brasil recebeu com tristeza a notícia do falecimento de uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira: Rita Lee. A icônica artista, considerada a rainha do rock nacional, deixou um legado marcado por sua coragem, ousadia e falas polêmicas.

Ney revela detalhes de Rita Lee, sua amiga, em depoimento inédito

Ney Matogrosso, amigo próximo de Rita e testemunha de seus primeiros passos no mundo artístico, prestou uma homenagem emocionante em um vídeo exclusivo para o empresário Paulo Baron. Matogrosso, que em breve lançará sua série “Garimpeiro do Rock e El Barón”, destacou a personalidade revolucionária da cantora.

Baron compartilhou um trecho desse encontro íntimo em sua conta do Instagram, onde Ney exalta a ousadia de Rita Lee, mesmo nos anos 60, quando tudo era considerado tabu. “Rita Lee era assim, por isso minha grande admiração por ela sempre, sabe porquê? A primeira vez, nos anos 60, quando eu vi a Rita Lee se apresentando numa televisão no festival, grávida, vestida de noiva… nos anos 60 eu entendi a Rita Lee, sabe?!”, afirmou Matogrosso emocionado.

A coragem e autenticidade de Rita Lee deixaram marcas profundas na música brasileira. Ela foi uma das primeiras artistas a desafiar os padrões conservadores da época, transgredindo normas e tabus com sua postura irreverente e provocativa. Sua influência ultrapassou gerações e continua inspirando novos músicos até os dias de hoje.

Rita foi “uma grande revolucionária” afirma Ney Matogrosso em vídeo exclusivo para Paulo Baron

A partir do depoimento de Ney Matogrosso, é possível perceber a forte ligação entre os dois artistas e a admiração mútua que compartilhavam. Ney relembrou os primeiros momentos de sua amizade com Rita e ressaltou a importância da cantora como uma voz corajosa no cenário musical brasileiro.

A partida de Rita Lee deixa um vazio no coração dos fãs e na indústria musical. Sua contribuição para o rock nacional jamais será esquecida, e sua personalidade revolucionária continuará a ecoar nas mentes e nos corações dos admiradores.

Enquanto o país se despede de uma das maiores lendas da música brasileira, a série “Garimpeiro do Rock e El Barón” de Ney Matogrosso promete trazer mais detalhes sobre a trajetória e a influência de Rita Lee, perpetuando seu legado e mantendo viva a chama do rock nacional.