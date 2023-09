New Brasil expande seu alcance internacional com entrada nos EUA

O canal New Brasil estreia nos EUA, trazendo entretenimento brasileiro para os assinantes da DISH Network e da Sling TV

O canal brasileiro New Brasil deu mais um passo significativo em sua expansão internacional, chegando agora aos Estados Unidos. Desde o dia 13 de setembro, os assinantes da DISH Network e da Sling TV podem desfrutar de uma programação diversificada que inclui jornalismo, entretenimento e esportes brasileiros.

New Brasil chega aos Estados Unidos: DISH Network e Sling TV agora oferecem o canal

Fundada em 1980, a New Brasil tem sido uma fonte confiável de entretenimento para milhões de espectadores nos Estados Unidos por meio de serviços de TV digital via satélite e plataformas de streaming. Com sua estreia nos EUA, a empresa continua a consolidar sua presença global, após o lançamento bem-sucedido em Portugal em abril deste ano.

Destaques da programação incluem o recém-lançado “Melhor da Noite”, apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski

A programação do New Brasil é conhecida por seu foco em jornalismo, oferecendo notícias quentes e análises aprofundadas. Destaques incluem o recém-lançado “Melhor da Noite”, apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, o programa de debates “Canal Livre” e o popular programa esportivo “Os Donos da Bola”, da Band.

Além disso, o canal realizou uma cuidadosa curadoria de atrações de sucesso exibidas em outros canais do portfólio da Newco Pay TV, programadora do Grupo Bandeirantes. Os assinantes podem aguardar a estreia do programa “A-MEI”, do Canal Empreender, marcando o retorno da apresentadora Maria Paula Fidalgo à televisão.

O New Brasil também oferece maratonas de campeonatos de futebol e corridas automobilísticas, além de documentários produzidos pelo BandSports. Para os amantes de arte, estilo de vida, gastronomia e temas relacionados ao agronegócio, o canal oferece temporadas completas de atrações exibidas pelo Arte1, Sabor & Arte, Terraviva e AgroMais.

A entrada do New Brasil na DISH Network e Sling TV representa uma nova opção de entretenimento e acesso à cultura brasileira para os espectadores nos Estados Unidos, fortalecendo os laços culturais e expandindo as opções de programação disponíveis para o público americano ávido por diversidade e qualidade.