Neurociência descomplicada: Flávio Maneira, especialista no assunto, fala da importância de conhecer e exercitar o cérebro

O executivo do setor da saúde e professor com experiência de mais de 20 anos é idealizador do evento Braintalks- Neurociência ao alcance de todos que chega a sua segunda edição no próximo dia 3 de setembro

Neurociência. Para muitos, ao ouvir essa palavra, a sensação é de algo distante da sua realidade e campo de conhecimento e que, preferencialmente, deve ser apenas estudado por especialistas na área. Em contraponto a esse pensamento comum, Flávio Maneira, professor de pós-graduação em Neurociência da Santa Casa em São Paulo, afirma que, em suas palavras: “Nós somos o nosso cérebro. Portanto, conhecer o funcionamento dele não é apenas algo desejável, é fundamental para a gente operar melhor nesse complexo mundo que a gente vive”.

Para o neurocientista Flávio Maneira, o cérebro deve ser estudado por todos

Justamente para tirar os assuntos relacionados à neurociência de um campo apenas universitário e mostrar que a temática deve interessar a qualquer pessoa, Flávio idealizou o evento Braintalks – Neurociência ao alcance de todos, que em 2022 está indo para sua segunda edição em setembro. Brain, em tradução literal do inglês, significa cérebro – o que justifica a escolha do nome do evento em questão. “O braintalks surgiu da necessidade extrema da gente não negligenciar mais o conhecimento da neurociência que deve ser ao alcance de todos. Levar a neurociência de uma forma acessível, fluída e principalmente aplicável, para que a pessoa entenda mais de gestão emocional, tome melhores decisões, entenda mais de comunicação, aprendizagem e performance o que é fundamental”, explica.

Flávio explica que existem ainda muitas travas quando falamos de neurociência, e boa parte delas vem, justamente da desinformação. “As pessoas, no geral, acham que a neurociência é complicada. Mas essa não é a única trava. A internet deu voz para várias pessoas, o que é bom, mas em contraponto, as pessoas falam sobre algo sem estudar o necessário pra isso. Em relação a neurociência isso acontece bastante, principalmente após o ‘fenômeno coaching’ que dissipa tanto verdades, como muitos mitos, que acabam limitando as pessoas”, alerta.

Flávio Maneira, especialista com experiência de mais de 20 anos na área, fala da importância do evento Braintalks, que em 2022 chega a sua segunda edição

Dicas para exercitar o cérebro

O especialista com mais de vinte anos de experiência na área, informa que o nosso cérebro, de forma prática e resumida, recebe tanto informações internas provenientes do nosso organismo, como também informações externas provenientes do meio, e tem como função, basicamente, processar e reagir a esses estímulos. Baseado nessa linha de raciocínio, Flávio traz também dicas aplicáveis para qualquer pessoa que quer exercitar melhor o seu cérebro:

Idealizador do evento Braintalks – Neurociência ao alcance de todos, dá dicas práticas para exercitar o cérebro

Cuide da sua alimentação : Aqui falamos do ponto de vista nutricional. Busque ter uma alimentação equilibrada e saudável para o seu biotipo e demais necessidades, sempre de acordo com as instruções e acompanhamento de um profissional da área

Cuide do “ambiente: Se vai estudar, procure deixar o ambiente favorável para isso: sem estímulos para competir com sua atenção. Organize o seu tempo. Depois de aproximadamente 45 minutos, 40% da nossa atenção é perdida. Portanto faça uma pausa de aproximadamente 15 minutos e depois retome o estudo

Leia e Escreva: Ler e escrever são atividades neurologicamente saudáveis e recomendáveis para o cérebro. Quando escrevemos à mão, por exemplo, estimulamos a memória e a criatividade.

Jogue xadrez: Muito além de um jogo de tabuleiro, o xadrez é um ótimo exemplo de exercício para o cérebro. Além de, no caso de você ainda não saber jogar, ser uma atividade nova para aprender.