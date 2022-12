Netflix quer saber como anda a própria audiência no Brasil para ter uma visão melhor do seu desempenho

A Kantar IBOPE Media faz parte da Kantar, líder global em dados, insights e consultoria

Pela primeira vez na América Latina, a Kantar IBOPE Media anuncia que a Netflix se torna cliente da empresa para dados de medição de audiência no Brasil.

A partir de janeiro de 2023, a Netflix terá acesso a uma visão multiplataforma de seu desempenho, em conjunto com emissoras de TV linear e plataformas de vídeo sob demanda.

Pablo Perez De Rosso, vice-presidente de estratégia, planejamento e análise da Netflix



“Nunca foi tão importante para as empresas de mídia ter acesso a uma visão única da audiência para maximizar crescimento sustentado”, diz Antônio Wanderley, CEO da Divisão de Mídia da Kantar na América Latina, Espanha, APAC e África. “A decisão da Netflix de aderir ao nosso serviço fortalece ainda mais nossa medição de audiência aceita pela indústria”.

Antônio Wanderley, CEO da Divisão de Mídia da Kantar na América Latina



“Como os hábitos de visualização mudam, apoiamos os esforços da Kantar para fornecer medições de audiência multiplataforma que melhorem nossa compreensão dos comportamentos do público. Estamos entusiasmados com a oportunidade de aumentar nossa participação e entreter mais assinantes com programas e filmes imperdíveis”, disse Pablo Perez De Rosso, vice-presidente de estratégia, planejamento e análise da Netflix.

O anúncio de hoje marca o mais recente compromisso da Kantar IBOPE Media para mensurar e reportar o consumo de vídeo em todas as plataformas, oferecendo uma medição de audiência única e baseada em pessoas sobre o consumo, o desempenho e investimento de mídia.