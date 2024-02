Netflix integra portfólio de clientes com Kantar Media na Espanha para medir a audiência e revelar novos insights

Serviço está disponível na Espanha e no Brasil

Foi comunicado pela Kantar Media, líder mundial em medição de audiências e serviços de dados, que ela possui agora a Netflix em seu portfólio de clientes na Espanha. Devido ao acordo, a partir do início deste mês, a plataforma de streaming terá acesso a uma visão cross-media do seu desempenho, em conjunto com redes e plataformas lineares e sob demanda.

“Todos os assinantes dos nossos serviços descobrem um valor único alinhado às suas estratégias de negócio. A decisão da Netflix de aderir ao nosso serviço proporciona à empresa uma visão única da sua audiência e reflete a força das nossas soluções de medição de audiência para revelar valor para as marcas de media e entretenimento”, afirmou Antonio Wanderley, CEO da Kantar Media para Espanha, América Latina, Asia-Pacífica e África.

Estando presente atualmente tanto na Espanha quanto no Brasil, o Cross-Platform ViewTM propicia aos assinantes uma imagem completa do panorama de visualização, incluindo as emissoras de TV linear e plataformas de vídeo sob demanda. Também será possível acompanhar um resumo mensal que está disponível no site da Kantar Media Espanha.

Por meio deste anúncio, a Kantar Media ressalta o seu comprometimento de idealizar e proporcionar soluções de medição cross-media adequadas às necessidades específicas de cada cliente, auxiliando-os a alcançar, envolver e monetizar suas audiências e investimentos.