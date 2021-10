‘Casamento às Cegas: Brasil’: estreia na Netflix e começa com disputa amorosa

Programa apresentado pelo casal Camila Queiroz e Kleber Toledo, estreou hoje (6) e já é um sucesso

A Netflix liberou hoje, (6), os quatro primeiros episódios do ‘Casamento às Cegas: Brasil’, apresentado pelo casal Camila Queiroz e Kleber Toledo mostrando que veio para ficar. O reality show conta com 32 participantes solteiros que estão em busca de encontrar o grande amor de suas vidas.

A primeiro momento, os solteiros conversam separadamente, em cabines, sem se ver, ouvindo apenas a voz, com todos os participantes para sentir com quem o papo flui mais. Nos outros dias, conversam apenas com aqueles que realmente o coração bateu mais forte. Até que rola o pedido de casamento, sem se conhecerem pessoalmente, e se o pedido for aceito, vão para o encontro cara a cara. Aí se tudo der certo, partem para uma lua de mel antes do casamento, que já está marcado. E fica a critério do casal dizer “sim” ou “não” no altar, depois de dias de convívio nessa lua de mel antecipada.

O primeiro episódio apresentou alguns participantes e o destaque ficou por conta dos casais: Fernanda Terra e Shayan Haghbin; Rodrigo Vaisemberg e Dayanne Feitoza; e Ana Prado e Mackdavid Alves.

Shayan pediu Fernanda em casamento, que foi aceito rapidamente, e terminaram o episódio partindo para o encontro. Já Rodrigo e Dayanne, ainda não partiram para o pedido de casamento, mas já deixaram claro que ficarão juntos. Mas Ana Prado foi disputadíssima por Mackdavid e Thiago Rocha, causando até uma discussão acalorada entre os dois rapazes. A modelo mostrou mais interesse pelo primeiro, mas ainda não conversou com Thiago sobre o assunto.

Os internautas já estão torcendo por diversos casais e, no primeiro dia, o programa já está sendo um grande sucesso.

O programa será dividido em três partes, com os quatro primeiros episódios já disponíveis na plataforma de streaming, e os demais entrarão para o catálogo na seguinte ordem: a segunda parte em 13 de outubro, e a última no dia 20.