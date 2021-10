“Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei um programa de entrevistas como esse”, confessa Gabriela Prioli sobre seu novo programa na CNN

A advogada e influenciadora digital, querida pelo grande público nas redes sociais lança novo programa pela CNN

Estreia dia 30 de outubro (sábado), às 21h45, na CNN Brasil, a primeira temporada de “À Prioli”, programa solo da influenciadora digital e advogada Gabriela Prioli. O projeto é mais um lançamento da marca CNN Soft, braço da CNN na criação de entretenimento com informação.

Com gravações externas, o programa mostrará que todos os convidados, mesmo aqueles que julgamos conhecer, são mais complexos do que podemos imaginar. A primeira temporada conta com oito episódios. Em cada um, uma personalidade diferente se revela. Os nomes dos entrevistados estão mantidos em segredo.



A primeira temporada de “À Prioli”, programa solo da influenciadora digital e advogada Gabriela Prioli

Gabriela Prioli ganhou grande destaque através da CNN Brasil. Ela integrou o programa “O Grande Debate” e, na sequência, apresentou a primeira temporada do “CNN Tonight”, ao lado de Mari Palma e Leandro Karnal. Neste período, Prioli se tornou uma das maiores influenciadoras digitais do país.

Todos os detalhes da atração foram estudados com muito cuidado para olhar grandes nomes sob uma perspectiva diferente. Assim como as gravações externas, por deixarem o entrevistado mais à vontade. O aconchego e conforto tornam o ambiente propício para que cada convidado se revele mais, de uma maneira natural, seus aspectos profundos de sua vida, crenças e personalidades, muitos deles inéditos para o público.

Entre outras atrações haverá, antes do início do programa, um ping-pong no YouTube com o convidado do dia e três curiosidades sobre o entrevistado no Instagram

“Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei um programa de entrevistas como esse. Dei pitaco em todas as etapas do programa. Fiz questão de escolher todos os entrevistados, pesquisei a vida de cada um deles para estar confortável na hora da entrevista. Foi delicioso conversar livremente com personalidades que eu admiro e poder explorar a multiplicidade de cada um. Espero que o público se sinta íntimo de todos eles assim como eu me senti.”, afirma Gabriela Prioli.

“À Prioli” vai muito além do conteúdo exibido na televisão e contará com interação em redes sociais. Entre outras atrações haverá, antes do início do programa, um ping-pong no YouTube com o convidado do dia e três curiosidades sobre o entrevistado no Instagram.

Á Prioli é um programa semanal, apresentado por Gabriela Prioli, que vai ao ar todos os sábados, a partir do dia 30 de outubro, às 21h45min, na CNN Brasil.