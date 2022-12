Nelson Freitas retorna às telas da TV em duas séries polêmicas

Ator protagoniza série da Netflix e faz participação especial em série da Amazon Prime Video



Nelson Freitas está de volta à TV. O ator pode ser visto interpretando três presidentes do Brasil: Castelo Branco, Ernesto Geisel e Emílio Garrastazu Médice, na segunda temporada da série ‘Jogo da Corrupção’, do Amazon Prime Video.

Nelson Freitas dá vida a três presidentes do Brasil em série do Prime Video – Reprodução/Ricardo Fasanello



A série tem direção do argentino Armando Bó, e traz a história do ex-presidente da FIFA, João Havelange, para o Brasil e a Europa, além de mostrar as origens da transformação da mais importante instituição do futebol, em uma potência comercial e política.

“Eu, a princípio, havia feito testes para o personagem principal, o João Havelange, mas a produção optou pelo ator Albano Jerónimo para representar as várias idades de Havelange ao longo da série. O Albano, além de ter a altura e características físicas do João, é um tremendo ator. O Armando Bó gostou do meu teste e me convidou para essa participação, onde faço os presidentes, e achei bacana fazer parte dessa produção, que foi uma das maiores que já passaram pela capital uruguaia”, revela Nelson.

Ator está em duas séries de importantes serviços de streaming



Já na Netflix, é possível ver Nelson Freitas interpretando o empresário Eike Batista, no filme `Eike – Tudo ou Nada´.

“Foi um grande desafio. É uma interpretação de um personagem que nos é contemporâneo e não dá para inventar muito. É uma personalidade controversa e rica, não só pelo que acumulou financeiramente, mas pelo que ele viveu. Minha posição é fio da navalha. Foram dois meses de preparação e me debrucei em uma quantidade imensa de vídeos e entrevistas que tínhamos à disposição. Procuramos fugir do estereótipo da imitação ou qualquer coisa que transpareça isso”, finaliza Nelson Freitas.

Crédito das fotos: Ricardo Fasanello