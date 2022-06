Negócios e Beleza: Busca por depilação a laser aumenta e número de franquias especializadas pelo Brasil em 2022

Segundo associação, setor cresceu 8,8% em faturamento nos primeiros três meses de 2022

A depilação a laser é um procedimento estético eficaz para quem quer se livrar dos pelos, além de ser um método seguro e oferecer resultados definitivos. Por isso, com a retomada das atividades presenciais e da mudança de hábitos durante a pandemia, de modo geral, as redes de franquias cresceram 8,8% em faturamento no 1º trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising.

Falando do mercado de beleza como um todo, segundo a associação, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar teve crescimento superior a 10,5% em 2021, fazendo com que negócios relacionados a estética se tornem cada vez mais lucrativos

Seguindo este avanço, segundo Rafael Nunes, empresário fundador do grupo Dr. Laser, maior rede de estética avançada do Brasil, a rede faturou R$ 20 milhões no primeiro trimestre de 2022, 22% a mais do que no mesmo período do ano anterior, graças a demanda dos consumidores, tendo como carro chefe dos serviços a depilação a laser. Além disso, o número de unidades saltou de 32 para 38, estando espalhadas por todos as regiões do Brasil, o que mostra como a disseminação dos negócios tem alta procura e rentabilidade.

‘’A depilação com cera, por exemplo, custa em torno de R$ 50 e é feita a cada 15 dias, com gastos que em um ano podem girar em torno de R$ 900. Com parcelas de mesmo valor (R$50), já é possível garantir o procedimento em algumas áreas’’, explica Ana Martins, coordenadora da Dr. Laser.

‘’Para esse ano, pretendemos continuar avançando, e temos a expectativa de crescer 100%, dobrando o número de unidades para 70. Estamos focados em trabalhar todas as cidades com mais de 300 mil habitantes, o que, de acordo com o último senso, gira em torno de 90 cidades. Queremos consolidar a marca Dr. Laser como a melhor e mais rentável franquia no seguimento de beleza e bem-estar’’, conta Rafael Nunes.

A depilação a laser é um procedimento estético eficaz para quem quer se livrar dos pelos, além de ser um método seguro e oferecer resultados definitivos

A depilação acontece através da energia do laser, que é transmitida em forma de luz e atraída pela melanina do pelo, e possui intensidade suficiente para destruir o folículo piloso em sua fase de crescimento. O método acaba com os pelos de forma definitiva, evita incômodos como dor, irritações, vermelhidão, aumento pelos encravados e foliculites e tem como vantagem o custo-benefício. ‘’A depilação com cera, por exemplo, custa em torno de R$ 50 e é feita a cada 15 dias, com gastos que em um ano podem girar em torno de R$ 900. Com parcelas de mesmo valor (R$50), já é possível garantir o procedimento em algumas áreas’’, explica Ana Martins, coordenadora da Dr. Laser.

Falando do mercado de beleza como um todo, segundo a associação, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar teve crescimento superior a 10,5% em 2021, fazendo com que negócios relacionados a estética se tornem cada vez mais lucrativos. O setor de estética já acumula um crescimento de mais de 500% nos últimos cinco anos, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), movimentando bilhões de reais em seus diversos subsegmentos