Nego do Borel é encontrado no Rio de Janeiro

Caso solucionado. Nego do Borel é encontrado em um motel na zona Norte do Rio de janeiro na companhia de duas mulheres. Ele foi encontrado na tarde de terça feira em um motel em Vila Isabel.

Muito se falou sobre o desaparecimento do cantor Nego do Borel por estes dias. Muitos sites noticiaram o drama de sua família pela procura do cantor. Com confirmação de sua assessoria, registraram boletim de ocorrência para que começasse a procura pelo cantor.

Nego do Borel foi expulso do reality show A Fazenda, da rede Record por suspeita de estupro



Nego do Borel foi expulso do reality show A Fazenda, da rede Record por suspeita de estupro de vulnerável contra a participante Dayane Melo. De acordo com participantes do programa, a modelo estava embriagada quando se deitou com o cantor. Após ocorrido, Nego do Borel postou um vídeo se retratando e que dizia não entender o motivo da expulsão, já que a participante, de acordo com ele, também mostrou interesse.

Cantor estava desaparecido há dois dias



Logo após o caso que movimentou veículos de comunicação e também as redes sociais, ex-namoradas do cantor de manifestaram e prestaram apoio à Dayane.

O cantor Foi encontrado no Hotel Corinto e muitos seguidores questionaram a veracidade deste desparecimento.