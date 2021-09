Polêmica na Fazenda 13: Mc Gui encontra preservativo na baia e suspeitam de Nego do Borel

Ao procurarem aranha, os peões encontram camisinha e Tiago revela ser do funkeiro

Polêmica na Fazenda! Na madrugada desta terça-feira (21), os moradores da baia, Tiago, MC Gui, Dayane e Liziane, viram uma aranha percorrendo pelos colchões e decidiram procurar o inseto evitando um possível ataque. Quando MC Gui ergueu o colchão, que até o último sábado era de Nego do Borel, encontrou um pacote com preservativo. Imediatamente, o cantor Tiago, da dupla com Hugo, revelou que na última festa, que ocorreu na sexta-feira (17), Nego do Borel estava com o pacote no bolso. A revelação deixou os peões chocados e os internautas revoltados.

A revolta dos usuários do Twitter foi tanta que o nome de Dayane Mello foi parar nos trends topics. Afinal de contas, ela e o funkeiro estavam muito próximos nos últimos dias e na madrugada pós festa, ele ficou a acariciando mesmo após a recusa da modelo. Esse “achado” de MC Gui enfatizou, para os internautas, que ele estava com segundas intenções com a modelo.



Um perfil dedicado a ex participante do ‘Gran Fratello’, (@QGdadayanemello), no Twitter, revelou que de acordo com o jurídico da participante, foi recebido mais de 500 denuncias no 180 sobre um possível abuso do cantor a ela. Tudo foi encaminhado pelo Ministério Público assim como a Record TV foi notificada e aguardam um posicionamento.

Hoje, às 22h45, tem formação da roça e o fazendeiro Gui Araújo já deixou claro que Nego do Borel será sua indicação, lembrando que o indicado pelo Fazendeiro da Semana, não participa da Prova do Fazendeiro e está direto na roça correndo o risco de ser eliminado.