Nego do Borel surta durante a madrugada em ‘A Fazenda’

O cantor começou a gritar e desferiu diversos chutes em objetos da baia, onde estava dormindo

A madrugada deste sábado, 18, foi agitada em ‘A Fazenda’. Os peões que estavam dormindo na baia acordaram assustados com Nego do Borel gritando. O cantor chorou e algumas pessoas da casa comentaram que ele teve um surto.

Os peões que estavam na baia pediram para Nego se acalmar, mas ele continuou gritando

Tudo estava normal até que, por volta das 4h, Nego do Borel tentou beijar Dayane Mello, que estava dormindo ao lado dele. A modelo negou as investidas e a produção do programa emitiu um alerta para o cantor, que disse em tom irônico: “Vocês falam que a gente é livre e a gente é livre desse jeito, né?”. Ele levantou de onde estava dormindo e começou a gritar e chorar, além de chutar diversos objetos do local.

AQUI ESTÁ O VERDADEIRO INÍCIO DE TUDO! Ele surtou do nada #AFazenda13pic.twitter.com/3PTDs44KUH — Tvlizando (@tvlizando) September 18, 2021

Os gritos foram ouvidos em diversos cômodos da casa. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Nego, mas Mussunzinho disse que o cantor teve um surto. Anteriormente, o ator já tinha dito que antes de entrar no reality, foi orientado a não chegar perto do ex de Duda Reis.



Fora do reality, a ex namorada do cantor revelou que ele está sendo indiciado por violência doméstica contra ela

Por enquanto, os peões que dormiram na baia ainda não saíram de lá e as imagens do local não estão sendo mostradas para o público. As pessoas que estavam nos quartos acordaram dizendo que leram no monitor de informações que eles não teriam atividade nas baias hoje, ou seja, não vão precisar cuidar dos animais que ficam naquele local.

Victor diz que viu no monitor que não teremos trato dos animais hoje e que a baia está encerrada.

PQ A BAIA ACABOU?#AFazenda #AFazenda13 pic.twitter.com/AymTGzJc64 — MattyBala 🩸🔫 (@MattyBala) September 18, 2021