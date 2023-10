Natura e No Ar Coquetel Molotov: uma sintonia perfeita para celebrar a Música Brasileira

Natura se une ao festival para criar momentos únicos e encantadores para o público

O Festival No Ar Coquetel Molotov está prestes a comemorar 20 anos de existência, e a Natura, marca de beleza reconhecida, se une a essa celebração de forma brilhante. Pelo sexto ano consecutivo, a Natura patrocina o evento, demonstrando seu compromisso em promover experiências únicas e memoráveis para o público.

ÀTTØØXXÁ, por @Jovaneph

O festival, que ocorrerá no dia 21 de outubro no Recife, promete uma edição histórica com três palcos: Coquetel Molotov, Natura e KMKAZE. Mais de 30 atrações, incluindo artistas renomados como Marcelo D2, Luedji Luna, FBC, Tuyo, Bixarte, Boogarins e muitos outros, farão deste evento uma experiência inesquecível.

Mc Luanna, por Isadora Fidelles

Julia Ceschin, Gerente Sênior da Marca Natura e Marketing Estratégico Brasil, expressa a alegria da marca em fazer parte dessa comemoração: “Com o convite ‘E se a gente se encontrasse na música?’ celebramos essa conexão em espaços como o Coquetel Molotov, onde a arte proporciona uma verdadeira expansão do nosso mundo.”

Gaika (Divulgação)

Ana Garcia, diretora do Coquetel Molotov, enfatiza a importância da Natura como incentivadora da música independente: “A Natura tem sido uma empresa muito importante para a nossa trajetória, fomentando artistas e cenas. A união do festival e marca faz desse encontro uma ação de transformação.”

Marcelo D2, por Rodrigo Ladeira

Durante o evento, a Natura oferecerá um espaço exclusivo para o público experimentar seus produtos. Fragrâncias de Humor, maquiagens Faces e UNA estarão disponíveis, além da presença de maquiadores para retoques entre os shows. Natura Ekos também marcará presença com lançamentos da linha Tukumã, bioativo da Amazônia, um potente antissinais corporal.

Os fãs de música que participarem das ativações da Natura no festival terão a oportunidade de ganhar brindes exclusivos, como moedeira, mini shoulder bag e cordão e fita para celular, além de produtos da linha Ekos e Faces. A marca também proporcionará uma área de descanso e oportunidades para tirar fotos com luminosos e lambe-lambes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Natura distribuirá amostras de produtos Ekos e Humor Transforma, uma nova fragrância criada em parceria com mais de 80 jovens da geração Z. Além disso, os participantes poderão reforçar a proteção solar com Fotoequilíbrio e desfrutar do desodorante corporal Erva Doce.

O Palco Natura, parte essencial do evento desde 2017, receberá artistas fomentados pela Natura Musical, fortalecendo ainda mais a parceria entre a marca e o festival. Nomes como Luedji Luna, ÀTTØØXXÁ e Ana Suav, que também tiveram trabalhos lançados pela plataforma Natura Musical, marcarão presença no Coquetel Molotov.

Essa parceria entre Natura e No Ar Coquetel Molotov é um verdadeiro encontro de paixões: música, cultura e beleza se unem para criar uma experiência única e transformadora para todos os participantes. A marca Natura reforça seu compromisso com a música brasileira e a promoção da cultura independente. O festival promete uma celebração marcante de seu vigésimo aniversário, e a Natura estará lá para torná-la ainda mais especial.

Serviço Coquetel Molotov

Data: 21 de outubro de 2023 – A partir das 15h

Local: Campus da UFPE – Cidade Universitária – Recife/PE

Ingressos à venda online | Ponto físico no Recife: Casa Moinho (Rua do Futuro, 177, Graças)

Classificação Indicativa: 18 Anos | Pessoas a partir de 16 anos necessitam de autorização por escrito com formulário disponível na Sympla

Mais informações: site https://coquetelmolotov.com.br/novo/ | @noarcm