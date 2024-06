Natura celebra Consultoras Destaques 2023 com evento inesquecível

Nos dias 18, 19 e 20 de junho, a Natura promoveu um evento de reconhecimento para suas Consultoras e Consultores de Beleza Destaques de 2023 no Tauá Resort & Convention Atibaia, em São Paulo. Durante três dias, os participantes imergiram em atividades de vendas, criação e sustentabilidade, com visitas à fábrica, palestras inspiradoras e momentos de celebração.

Consultoras participam de painéis, visitas e são homenageadas em jantar de gala

Os dias foram marcados por visitas à principal fábrica da Natura em Cajamar, onde os participantes conheceram a cadeia de produção dos produtos da marca, transitando por diferentes ambientes e vivenciando experiências únicas. Esta oportunidade permitiu um entendimento mais profundo do processo de fabricação e das práticas sustentáveis da empresa.

Evento celebra conquistas de 2023 com visitas, palestras e prêmios emocionantes

O evento destacou-se pelo reconhecimento das Consultoras de Beleza Destaques do ano de 2023, com momentos emocionantes como palestras, massagens, maquiagem e prêmios, culminando em um jantar de boas-vindas. Os participantes compartilharam suas histórias de superação, mostrando o impacto positivo da Natura em suas vidas e na comunidade.

A noite de reconhecimento, realizada em 19 de junho, foi um dos pontos altos do evento. As Consultoras e Consultores de Beleza, em trajes de gala, foram homenageados pela diretora de venda direta da Natura e Avon, Cida Franco, pelo Vice-presidente de Negócios da Natura e Avon no Brasil, Agenor Leão, e pelo fundador da empresa, Antônio Luiz da Cunha Seabra. As palavras emocionadas dos líderes da Natura motivaram os presentes e reforçaram o compromisso da empresa com seus parceiros.

Três dias de eventos marcaram reconhecimento e incentivo ao empreendedorismo

Durante o evento, foi destacada a linha “Crer para Ver”, uma iniciativa da Natura que destina todo o lucro obtido com suas vendas para projetos educacionais através do Instituto Natura. Esta linha apoia a conclusão do ensino médio, acesso ao ensino superior, letramento e educação financeira e digital para as Consultoras e Consultores de Beleza.

Cida Franco enfatizou a importância das ações da Natura em apoiar suas Consultoras de Beleza, especialmente durante a pandemia. Desde 2020, a empresa implementou um protocolo de apoio em casos de calamidade, beneficiando mais de 200 mil Consultoras em todo o Brasil. Agenor Leão também destacou o suporte social, médico e psicológico oferecido pela Natura, além de ações como prorrogação de pagamentos e doações de produtos de higiene pessoal.

Natura realiza evento de reconhecimento e imersão para Consultoras Destaques de 2023

O compromisso da Natura com a promoção do empreendedorismo, sustentabilidade e inclusão social também foi ressaltado. A empresa investe na capacitação de mulheres para fortalecer sua independência financeira e autoestima, promovendo um ambiente onde elas possam prosperar e ocupar os espaços que sempre lhes pertenceram.

Encontro em Atibaia destaca conquistas e reforça ações sociais e sustentáveis da marca

O evento em Atibaia celebrou não apenas as conquistas das Consultoras de Beleza, mas também reafirmou o compromisso da Natura em continuar promovendo ações que transformem vidas e comunidades, evidenciando seu papel como líder em sustentabilidade e responsabilidade social no setor de beleza.