Natura altera nome da Praia do Futuro, em Fortaleza, para “Praia do Hoje”

Mudança que acontecerá a partir desta sexta-feira (12) foi permitida por órgãos competentes

A partir desta sexta-feira (12), com autorização da Prefeitura e a Secretaria do Turismo de Fortaleza, a marca de cosméticos brasileira Natura realizou provisoriamente a alteração de nome da Praia do Futuro, localizada em Fortaleza (CE), para “Praia do Hoje”, como forma de as mulheres se empoderarem e autovalorizarem. Com o slogan “E se neste verão você não se deixasse pra amanhã? ”, a ação é realizada em parceria com a agência brasileira Africa Creative. Ocorrerão concomitantemente o lançamento da campanha e da nova linha de produtos para a pele no verão da Natura Tododia.

“Natura Tododia tem como um dos seus pilares incentivar o bem-estar e autocuidado feminino, estimulando as mulheres a se conhecerem e, através disso, se aceitarem e amarem. A “Praia do Futuro” é um espaço icônico de Fortaleza e essa mudança temporária do nome é uma forma de chamar a atenção para a importância de viver o hoje. Esperamos que os espaços que criamos para cuidados com o corpo, por meio da experiência com nossos produtos, o estímulo à práticas esportivas e fotos, incentivem nossas clientes a criarem uma relação ainda mais prazerosa com si mesmas e aproveitarem o melhor da estação”, afirma Denise Coutinho, diretora de marketing e comunicação da Natura Brasil.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Opinion Box, 46% das mulheres param de frequentar praias e piscinas por não estarem satisfeitos com seus corpos, perdendo assim grandes momentos do verão. Diante desse problema, Renata Eduardo, diretora de marketing global de cuidados pessoais da Natura, destaca o papel da campanha feita pela empresa: “O verão é considerado por muitos uma das melhores estações do ano, mas também é o momento no qual as mulheres se sentem mais pressionadas pelos padrões estéticos. E é com essa reflexão que Natura Tododia reforça a importância do autocuidado e de não se deixar para o amanhã, aproveitando o chamado da estação mais quente do ano”.

A praia escolhida para a realização da campanha possui uma extensão de 8km e é considerada um dos principais pontos turísticos da cidade. Além da mudança no letreiro, a campanha com foco de incentivar as mulheres a curtirem o máximo do verão, realizará diversas ações na praia, como eventos de prática de esportes, local para tirar fotos que valorizem seus corpos e espaço para o recebimento de cuidados e de uso de produtos da Natura Tododia. As mulheres que estiverem presentes receberão produtos da marca, além de ganharem cangas personalizadas com mensagens que as incentivem a aproveitarem muito o verão. A Natura também uma herança para a praia, que ganhará patrocínio para a prática esportiva em sua dependência.

“O excesso de buscas e menções da expressão ‘projeto verão’ nas redes, incluindo a frustração por não atingi-lo quando a estação chega, é a prova de como parece que, se as mulheres não chegarem no corpo ideal no verão, não têm o direito de curtir a estação por inteiro”, declara a diretora de criação da Africa Creative, Milena Zindeluk. O outro diretor de criação da empresa, Eduardo Ferraz, explica o conceito do slogan da campanha: “Convidar as mulheres a não se deixarem para amanhã é convidá-las a não adiarem essas experiências, a não adiarem o seu verão”.