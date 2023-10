Nathan Carvalho brilha com lançamento acústico de “Medida Certa”

Cantor baiano surpreende os fãs com uma versão especial de sua música de sucesso

Nathan Carvalho, o talentoso cantor baiano que conquistou os corações dos brasileiros com seu EP “Novos Cantos”, está em festa. Para celebrar o sucesso de sua música, ele presenteia os fãs com a versão acústica da faixa “Medida Certa”. A canção já está disponível nas plataformas de streaming, e é um presente que ressalta a brasilidade que marca o grande momento em sua carreira.

A brasilidade toma conta da música do cantor baiano, encantando os corações dos ouvintes

O EP “Novos Cantos” é uma celebração do amor, com composições autorais e a produção de Renato Patriarca, vencedor do Grammy. Nathan Carvalho expressa o significado do EP afirmando: “Amar a vida, amar as pessoas que estão conosco no caminho, amar o tempo e ter fé sempre.”

Nathan Carvalho brilha em versão acústica de “Medida Certa”

A nova versão acústica de “Medida Certa” mantém viva a brasilidade que caracteriza o trabalho do cantor. A música, que já conquistou inúmeros fãs, foi composta em parceria com a cantora e compositora Vicka, indicada recentemente ao Prêmio Multishow na categoria “Brasil”. “Medida Certa” é uma canção que fala sobre o processo de se apaixonar, admirando cada detalhe e curtindo as emoções que são únicas na vida de quem ama. É se encantar pelo cheiro, pelo toque e por tudo que se pode enxergar além dos olhos – atraindo os sentidos e, consequentemente, com a imaginação fazendo planos para uma vida inteira a dois. O reggae traz uma vibe pé na areia, solar, alto-astral e leve. Para Nathan, esse é um dos singles mais importantes de sua carreira, e ele acredita que essa música carimba a nova fase de seu trabalho.

Nathan Carvalho é um cantor e compositor baiano que se destaca como um verdadeiro arauto da brasilidade e da essência da Bahia na música brasileira. Nascido na ensolarada Caetité (BA), cidade localizada a mais de 600 quilômetros da capital Salvador, sua música é um reflexo autêntico da “baianidade”, incorporando elementos de reggae, percussão envolvente e a vibração do carnaval. Com uma carreira musical em ascensão, Nathan Carvalho já acumula mais de 2 milhões de streamings em diversas plataformas de música. Suas colaborações com artistas renomados como Vicka e Gabriel Elias demonstram sua versatilidade e capacidade de se destacar em diferentes estilos musicais.

A versão acústica de “Medida Certa” é uma celebração da brasilidade e do talento desse jovem cantor baiano, que continua a encantar o Brasil com sua música. O lançamento promete conquistar ainda mais fãs e solidificar a posição de Nathan Carvalho como um dos artistas mais promissores da cena musical brasileira.