Nathalia Urban, ex-namorada de Pc Siqueira afirma que ele “foi destruído pelas Fake News e abandonado por amigos”

O influenciador digital e youtuber PC Siqueira, conhecido por sua trajetória pioneira no YouTube brasileiro, enfrentou um estado de vulnerabilidade emocional que culminou em sua morte na última quarta-feira (27/12), quando foi encontrado morto em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A ex-namorada do youtuber, Nathalia Urban, apresentadora e comentarista que o conhecia desde 2009, revelou em uma entrevista ao canal Cortes 247 um dia após sua morte (28), que Siqueira foi despedaçado pelas fake news e abandonado por aqueles que ele considerava amigos, ressaltando a campanha de ódio que o acompanhou.

Em um depoimento, a ex-namorada de PC Siqueira, visivelmente abalada, compartilhou que ele foi afetado por uma série de acusações infundadas e campanhas difamatórias. O youtuber, reconhecido por suas opiniões políticas humanistas e posicionamentos contrários ao bolsonarismo, viu sua vida tomar um rumo sombrio quando enfrentou acusações de pedofilia que, posteriormente, não foram sustentadas por evidências. “Ele me falou que tudo que estava por trás disso era justamente ódio político”, afirmou Nathalia.

Nathalia Urban também enfatizou que além de PC Siqueira enfrentar problemas significativos de saúde, incluindo uma condição nos quadris que limitava sua mobilidade, ele também perdeu o emprego, patrocinadores e toda fonte de renda. Segundo a jornalista, Siqueira viu sua vida desmoronar diante de acusações e abandono por parte de pessoas próximas que se deixaram influenciar pelas informações falsas. “O que mais doía era ver como PC Siqueira foi sendo abandonado por todos que se diziam amigos”, desabafou.

Em suas palavras, PC Siqueira atribuía as acusações a motivações políticas, apontando figuras da extrema direita. Nathalia revelou durante a entrevista que Siqueira mencionava perfis ligados à extrema direita, como MBL, Eduardo Bolsonaro e Joaquim Teixeira, como responsáveis pelas notícias sem qualquer apuração, alimentando o ciclo de ódio e desinformação.

Ao longo de sua carreira, PC Siqueira enfrentou ataques constantes à saúde mental que, somados à falta de apoio em momentos cruciais, contribuíram para uma situação insustentável. Em março deste ano, após ser encontrado desacordado em seu apartamento, Siqueira revelou que estava se recuperando de uma tentativa de suicídio.

A amiga que o conhecia há 15 anos, compartilhou momentos íntimos que revelam a dificuldade de PC se estabilizar emocionalmente com tantos comentários negativos. Ela lançou um apelo por empatia, criticando a falta dela em alguns usuários das redes sociais, enfatizando a necessidade de reconhecer que do outro lado da tela há uma pessoa com uma vida, família e sentimentos. “A extrema direita é assassina, mas aqueles que também viraram as costas para ele num momento de tanta pressão num momento de tanto ódio no Brasil. Principalmente no auge do bolsonarismo, que estavam falando ‘ninguém solta a mão de ninguém’, mas vocês soltaram a mão dele.”, ressalta a jornalista comovida.

No seu último vídeo no Instagram, PC Siqueira compartilhou uma mensagem sensível, desejando um Feliz Natal para aqueles que enfrentam solidão, falta de recursos ou a ausência de amigos e familiares. Em comentários, os internautas deixaram mensagens como “Infelizmente já vinha dando indícios do que poderia acontecer. Descanse em paz, PC.” A sensação de abandono é destacada também por observações dos seus fãs como “Os caras arruinaram a carreira dele, foi inocentado, os ditos amigos foram os primeiros a jogar ele de escanteio, cancelamento virtual pesado, o cara era um pioneiro da Internet”.

No depoimento de Nathalia Urban, compartilhado no YouTube, os internautas também desabafaram sobre a diminuição do apoio e visualizações nos vídeos de PC Siqueira após o cancelamento. Nas palavras dos seguidores que acompanharam as atividades cotidianas do criador de conteúdo, revelam o pesar pelo youtuber ,“Dói muito saber que o PC Siqueira foi jogado a estas circunstância que ele tenha achado somente essa saída”.