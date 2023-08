Natasha Ramos inaugura clínica em Brasília, a especialista em glúteos é conhecida como “Dra. Bumbum” entre os famosos

Ao lado do marido e sócio, o Dr. Higor Guerim, a farmacêutica abrirá a nova unidade da Clínica ROUND Glúteo que ficará no bairro Asa Sul (DF).

Pensando em alcançar cada vez mais pessoas com seu método revolucionário para os glúteos dos sonhos, Natasha Ramos, conhecida como Dra. Bumbum e especialista em glúteos que cuida de celebridades como Claudia Raia, Grazi Massafera, Jojo Todyinho, Paolla Oliveira, Dra. Deolane Bezerra, Gretchen, Bruna Marquezine e Carolina Ferraz, abrirá novas unidades da clínica ROUND Glúteo. Ao lado do marido e sócio, o Dr. Higor Guerim, a farmacêutica e especialista inaugura, em agosto, um novo espaço na região da Asa Sul, em Brasília (DF). “Nós temos muitos pacientes que moram por todo o país, mas que precisavam viajar para Curitiba ou São Paulo somente para realizar nossos tratamentos. Por isso, decidimos dar início a um projeto de expansão, para levar o método ROUND Glúteo a diversos estados outros do Brasil”, explica Natasha, criadora do procedimento de sucesso entre as celebridades.

A especialista em glúteos abrirá a nova unidade da Clínica ROUND Glúteo que ficará no bairro Asa Sul (DF). Créditos: Instagram

Baseado na aplicação de bioestimuladores, o método ROUND Glúteo, que tem o objetivo de reduzir a flacidez e modelar os glúteos, é patenteado por Natasha e Higor e nasceu após a necessidade de correção de um procedimento aplicado na própria especialista. Por causa de sua eficácia, segurança e resultados transformadores, ganhou destaque nas redes sociais e o coração de diversas personalidades brasileiras.

Natasha Ramos tem como sócio seu próprio marido, o Dr. Higor Guerim. Créditos: Instagram

O conceito da clínica, que possui 150m², é, predominantemente, moderno e minimalista, sendo Léo Shehtman quem assina a arquitetura. Em relação aos ambientes, a divisão é feita entre salas de procedimento e recepção, com hall de entrada confortável para acomodar os clientes. “Fizemos um investimento de, aproximadamente, R$1 milhão nesta unidade. Nossa projeção de faturamento está entre R$15 e R$20 milhões”, conta.

Jojo Todyinho está na lista dos inúmeros famosos que são atendidos pela especialista em glúteos. Créditos: Instagram

Ramos, que também abriu recentemente uma unidade na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), ainda revela que, de acordo com o plano de expansão, está prevista a abertura de mais duas unidades, uma na cidade de Goiânia (GO) e outra em Curitiba (PR), onde nasceu a primeira clínica ROUND Glúteo, no bairro Batel, até o final de 2023. “Para sermos uma rede de clínicas relevante, precisamos estar em todas as principais cidades do Brasil, então, vamos abrir novas unidades em vários outros lugares, sempre com o objetivo de proporcionar tratamentos de qualidade e experiências memoráveis para nossos clientes”, finaliza a especialista.