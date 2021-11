Natalie Sol dará início ao PODCOM ELAS, após socorrer vítima de agressão doméstica que ela nem conhecia

Natalie contou que se profissionalizou no ramo de estética e bronzeamento, e pretende ajudar as vítimas a atingirem a independência financeira

A Musa da Torcida do São Paulo, Natalie Sol, se dedica ao Projeto Renasce Mulher, que apoia vítimas de violência doméstica, em Suzano, São Paulo. A modelo já socorreu uma mulher que avistou sendo violentada pelo companheiro e chamou a polícia, resultando na prisão do agressor.

Natalie será destaque no Carnaval Paulista de 2022, na Vai-Vai e já adianta que terá protesto na avenida

Dançarina de funk, Natalie contou a nossa coluna que se profissionalizou no ramo de estética e bronzeamento, e pretende ajudar as vítimas a atingirem a independência financeira: “A dependência financeira é a segunda maior causa das vítimas continuarem no relacionamento abusivo”, expõe a modelo.

Natalie será destaque no Carnaval Paulista de 2022, na Vai-Vai e já adianta que terá protesto na avenida: “Fiquem atentos no que vou fazer na avenida! Vou levantar essa bandeira contra a violência doméstica!”, comemora.