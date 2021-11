“Natal nas Montanhas” de Monte Verde, no Sul de Minas, supera o Natal de Gramado; saiba por quê

A magia do Natal invadirá Camanducaia e Monte Verde no fim de semana

Novembro chegou trazendo a magia do Natal e em Camanducaia e Monte Verde a celebração será ainda mais especial. A partir deste fim de semana, do dia 12, os turistas e moradores vão ser transportados para um mundo de muita luz e alegria com o tema “A Origem de Tudo”. Eles poderão conferir apresentações musicais e ainda conhecerão personagens especiais.







Monte Verde terá o espetáculo “Despertar das Luzes”, quando o Maquinista da Luz percorre a Avenida Monte Verde ao encontro da chave mágica que, quando acionada, ilumina toda a cidade

A Prefeitura de Camanducaia e a MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) organizou esse Natal com o objetivo de contar a história de Monte Verde e resgatar a história dos povos que escolheram a região para viver, valorizando cada morador. A expectativa é que a celebração conte com mais de 270 mil visitantes.

“Neste Natal, queremos despertar em todos o sentimento de esperança de dias melhores, após esse período complicado que aos poucos vamos deixando para trás”, afirma a presidente da MOVE, Rebecca Wagner.







O Natal de Monte Verde terá várias atrações, como Caravana Encantada do Noel, Natal nas Alturas, espetáculos, intervenções teatrais e muito mais

Uma decoração natalina e bem verde foi feita para representar esperança, a origem de tudo e a união dos povos. O público poderá participar de contações de histórias, oficinas de bauer e muito mais. O principal destino turístico da região, Monte Verde terá aos sábados, às 19h, o espetáculo “Despertar das Luzes”. Outra atração é o espetáculo “A Origem”, que conta de forma lúdica e divertida a origem de Monte Verde, todas as sextas, às 19h, na Praça do Carvalho. A programação completa está disponível no site do “Natal nas Montanhas”.