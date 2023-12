Natal em Aparecida (SP) terá entrega de 1,5 mil cestas de Natal a famílias carentes

Praça central da cidade foi totalmente decorada com enfeites, iluminação e ícones natalinos para celebrar a data

O Natal em Aparecida (SP) terá um momento especial na noite de quinta-feira, 21 de dezembro. Serão entregues 1,5 mil cestas de Natal a famílias carentes para marcar a celebração desta data de celebração do renascimento, paz, alegria, fraternidade e generosidade.

A festa, que faz parte da programação do “Natal de Luz e Fé” está marcada para a Praça de São Benedito, que foi totalmente decorada com enfeites, iluminação e ícones natalinos. No local, também serão distribuídos brinquedos às crianças.

A festa deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas. Esta será a primeira vez que a administração municipal realiza uma ação nesta proporção. “Amor, alegria, fraternidade e muita paz no coração”, resume o momento a secretária municipal de Assistência Social e da Mulher, Natália Carvalho.

A celebração do Natal em Aparecida neste ano tem programação intensa de shows musicais, além da chegada do Papai Noel e espetáculos com personagens famosos da Disney e desenhos animados. Também estão levando os espetáculos natalinos para os bairros até o final do mês de dezembro e são esperadas cerca de 200 mil pessoas a cada fim de semana.

“Acima de tudo, desejar o melhor ao próximo. Que nós tenhamos um 2024 cheio de esperança. Que seja possível a gente ter uma sociedade melhor, mais justa, mais humana e mais fraterna”, disse o prefeito Luiz Carlos de Siqueira.