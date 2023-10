Não foram só duendes! Xuxa revela ter visto outra criatura, saiba qual

Durante a coletiva do seu novo filme “Uma fada veio me visitar”, Xuxa surpreende o público com revelação

Xuxa Meneghel irá estrelar o filme “Uma fada veio me visitar”, baseado no livro de mesmo nome da autora Thalita Rebouças. Durante a coletiva de imprensa do longa, Xuxa voltou a falar sobre a sua visão de duendes, mas o que surpreendeu a todos foi outra revelação acerca de mais uma criatura. A revelação foi feita ontem, durante a coletiva de imprensa do filme “Uma fada veio me visitar” “Uma vez, no meu aniversário em Angra, no meu quarto, vi uma luzinha andando. Todo mundo, inclusive eu, achou que fosse vagalume. Acendi para ver se era ou não era, e o bichinho brilhoso sumiu. Mas ele clareava o quarto todo e ficava andando. A Sasha era pequena e eu demorava para fazê-la dormir, mas a acordei para mostrar que tinha uma luzinha dentro do meu quarto. Falei ‘de aniversário, ganhei uma luzinha aqui dentro. Será que é uma fada?’”, relembrou. Xuxa Meneghel estrela o longa baseado na obra de mesmo nome da autora Thalita Rebouças Xuxa afirmou que não sabia, de fato,se era uma fada, mas desconfia que sim. “Ela ficava cantando e a luzinha ficava aumentando e diminuindo. Não vi asinha nem nada, mas vi uma luz lá dentro. Se é uma fada, não sei. Mas o duende eu vi. Não fala que não tem fada porque tem, tá?”, afirmou a estrela do filme.