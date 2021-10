“Não é uma relação comercial, é um relacionamento”, diz Leo, sobre relacionamentos Sugar

O site de relacionamentos de Sugar Daddy e sugar babies cresceu muito nos últimos anos. Entenda este universo que está cada vez mais famoso no Brasil

A internet e as redes sociais trouxeram para seus usuários novas formas de se relacionar com o outro. Com isso, a interação entre as partes se tornou mais dinâmica. Dentro desta esfera de relações, um outro status de relacionamento se configurou, o das relações sugar.

O tema já esteve presente em diversos programas de tv e pautas em revistas de variedades. Mas o que é o universo Sugar? O Universo Sugar é um site especializado neste tipo de relação entre Daddies, Mommies e Babies. Mas para adentrar neste formato de relação que existe no Brasil há 6 anos, os usuários e interessados passam por uma avaliação criteriosa, pois o site, criado por Fernando Gonçalves, preza pela proteção de dados de seus usuários e informações pessoais, a fim de criar um ambiente agradável e seguro a todos.

O site também possui chat interno e trabalha com o cruzamento de dados levando em conta preferências como idade, localização e interesses. “As vantagens do relacionamento sugar são que, além dos ganhos materiais e estilo de vida que um homem bem-sucedido propõe para as mulheres, as sugar babies podem contar com benefícios a longo prazo, como orientação profissional, Network, consultoria de carreira e suporte para a realização de projetos de vida”, comenta o sócio.

A plataforma conta ainda com gratuidade para Sugar babies e pacotes facilitados para Os daddies e Mommies. Mas é importante ressaltar que para a(o)s babies existe uma fila de espera, mas, é possível ter acesso à aprovação imediata mediante o pagamento único de uma taxa que funciona como um FastPass.

Em depoimento ao Jornal de Brasília, o casal Léo e Má, Sugar Daddy de 50 anos e sugar baby de 31 anos, contaram um pouco sobre o relacionamento. Ela disse que conheceu o site por intermédio de uma amiga e que já buscava uma relação de valor. Já Léo havia se separado recentemente, vivia uma relação abusiva. Ambos, em seus relatos, elogiam esta forma de se relacionar e Má ainda define a relação sugar como clara, transparente e objetiva. Ela ainda ressalta ser muito bom ter alguém que te apoia e ajuda a realizar seus sonhos. Hoje Má possui um escritório e uma boutique. Léo ainda define que: “Não é uma relação comercial, é um relacionamento!”

Para ambos o relacionamento é benéfico e não encaram esta troca por evolver dinheiro como algo prejudicial, pelo contrário. Perguntados sobre o que um Daddy e uma baby devem ter para viverem um romance sugar, Leo diz que: “Ela deve saber ouvir, estar presente, se importar com o daddy, e não procurar só quando precisa de algo. Quando estamos com alguém e gostamos dessa pessoa, fazemos de tudo para ajudá-la, vê-la crescer e feliz. Não há nada mais gratificante do que a alegria de realizar o sonho de alguém.” Já Má define: “Um daddy é um gentleman por natureza, um homem provedor.”

