“Não é legal querer pagar de elitista ao falar que não conhece Marília Mendonça”, dispara Lela Gomes sobre manifestações nas redes sociais

A influenciadora Lela Gomes fez um desabafo em seu Instagram ao falar de Marília Mendonça

A tragédia que resultou na morte de Marília Mendonça e os tripulantes do voo em que a cantora estava chocou todo um país, na última sexta-feira (5). Foram várias as manifestações de luto pela cantora que se tornou um dos maiores nomes da música popular brasileira tão nova. Sua partida prematura deixou fãs e amigos inconsoláveis. Entre eles, Lela Gomes.





A influenciadora digital fez um desabafo em sua conta de Instagram criticando as pessoas que relatavam desconhecer o trabalho da artista. Em um trecho Lela disse: “Pra quem adora falar assim, ah eu não conheço a Marília Mendonça. Caetano Veloso homenageou a Marília em uma música… O Caetano Veloso tá arrasado… Gal Costa… grandes nomes da música popular brasileira, que provavelmente você que bate no peito pra falar que não sabe quem é Marília Mendonça baba ovo. Não é legal, não é maneiro… querer pagar de elitista quando a gente está falando de um dos maiores nomes da música popular brasileira do seu país.”

Lela ainda pontua sobre a importância da cantora com relação ao empoderamento feminino e lamentou pela morte prematura de Marília. A influenciadora ainda mandou um recado às mulheres que dizem não conhecer a artista: “Principalmente você mulher… você não é obrigada a ouvir Marília Mendonça, mas você é obrigada a saber o que ela fez por mulheres… o quanto essa mulher empoderou mulheres. Ela fez isso num meio dominado por homens, ela deu voz pras mulheres… o que essa mulher fez no Brasil ninguém vai fazer. Goste você de sertanejo ou não.”

O vídeo de desabafo de Lela Gomes está disponível em seu Instagram.