“Não assistam esse filme”, diz Luana Piovani sobre longa de terror

A atriz afirmou que o filme em questão é constrangedor para carreira de Jennifer Lawrence

Aproveitando o fim de semana pré-feriado, Luana Piovani decidiu assistir ao filme de terror psicológico superpremiados nos Estados Unidos, ‘Mother’, da Netflix. Mesmo contando com várias estrelas no elenco, Luana não ficou contente com o que assistiu e alertou os seguidores para não assistem ao longa.



atriz assistiu o filme ao lado do companheiro

A atriz gravou alguns stories na cama com um filtro de aranha andando no rosto. A escolha do filtro estranho para falar sobre o filme não foi em vão, de acordo com ela. “Eu escolhi porque dá uma certa agonia de ver só para vocês sentirem como eu estou agoniada. Eu acabei de assistir um dos piores filmes da minha vida e vim aqui avisá-los”, disse Piovani.

O filme em questão se tratava de ‘Mother’, longa produzido pelo famoso diretor Darren Aronofsky, responsável também por ‘Cisne Negro’, ‘Réquiem para um Sonho’, ‘Noah’ e vários outros. Luana assistiu, mas não gostou e disse que queria avisar os seguidores para que eles não caíssem na mesma roubada.

O filme ganhou vários prêmios no exterior

“Eu acho bem constrangedor para carreira de Jennifer Lawrence. Eu detesto filme me chama de burra. São duas coisas: ele [o filme] subestima o espectador e a protagonista, que é a mulher [Veronica, interpretada por Jeniffer], é praticamente uma atrasada mental, uma pessoa com sérias limitações”, explicou Piovani.

‘Mother’ foi considerado um dos filmes mais originais e instigantes de 2017. Ele conta a história de um casal que começa a receber visitas estranhas e hospeda essas pessoas em casa, o que acaba causando uma série de eventos perturbadores.