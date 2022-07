Nanismo é foco de discussão com especialistas em congresso

Primeira edição do evento é realizada no Rio de Janeiro

O 1º Congresso Nacional da Associação Nanismo Brasil (ANNABRA) acontece entre os dias 22 e 24 de julho, no Museu do Amanhã e na Vila Olímpica Gamboa, no Rio de Janeiro. O evento coloca o nanismo e suas implicações no centro de discussões com especialistas.

O objetivo é colocar o nanismo e todas as questões pertinentes à doença como foco de discussões com especialistas. Na programação, estão previstas palestras com especialistas nacionais e internacionais sobre políticas públicas, ativismo, acessibilidade, planejamento familiar, aconselhamento genético, entre outros. Destaque para participação da Dra. Virginia Fano, pediatra e chefe de serviço do Hospital Garrahan de Buenos Aires, que irá abordar modelos de referência para doenças do crescimento.

Na perspectiva de Kênia Rio, presidente da ANNABRA, o evento é uma oportunidade para incentivar reflexões e inspirar ações e movimentos voltados à essa comunidade que diariamente sofre os impactos dos desafios impostos pela condição. “Queremos ampliar o espaço de representatividade, dar voz, de forma a conscientizar a sociedade sobre nossos desafios, para angariar apoio e promover mudanças, em todas as esferas, em prol das pessoas com nanismo”, afirma.

Essa é a primeira edição do evento, que tem inscrições gratuitas que podem ser feitas aqui. https://www.annabra.org/blank-2

Um congresso à altura” – 1º Congresso nacional da ANNABRA

Data: 22 a 24 de julho de 2022

Local: Dias 22 e 23 no Museu do Amanhã (Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro/RJ) e dia 24 na Vila

Olímpica Gamboa (R. da União, s/n – Gamboa, Rio de Janeiro/RJ)