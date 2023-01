Nando Reis convida participante do The Voice Brasil, Jade Baraldo para nova versão de A ‘Fila’

Faixa integra o álbum “12 de Janeiro”, que celebra os 60 anos do artista

Nando Reis lançou neste 5 de janeiro uma regravação da faixa ‘A Fila’, com participação especial de Jade Baraldo. A música integra o álbum “12 de Janeiro”, lançado em 1995.

A nova versão especial faz parte da edição comemorativa de um projeto, com lançamento no dia do aniversário do cantor. 12 de janeiro.

“Essa música é muito importante na minha vida, uma das poucas parcerias minhas com o Marcelo Fromer”, conta Nando.

Com produção de Pupillo e gravada no estúdio Da Pá Virada, ‘A Fila’ chega agora com a voz da cantora Jade Baraldo em parceria com Nando. “Jade cantou lindamente nessa regravação, sua interpretação se encaixou perfeitamente dentro do novo arranjo”, elogia o cantor.

“Gravar com o Nando foi uma experiência incrível, a realização de um sonho. Nando é uma grande referência na minha carreira e com certeza essa parceria não vai parar por aqui. Gratidão, Nando!”, comemora Jade.

Os fãs poderão assistir também as cenas de Nando Reis e Jade Baraldo em estúdio, na ocasião da gravação. O videoclipe está disponível na página oficial do cantor no YouTube.