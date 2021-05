Nanda Loren lança ‘Like Magic’, primeiro single em inglês com Dj Daniel Goulart

Nanda participou do reality ‘The Voice Brasil’ e Programa Raul Gil. Nova música está disponível nos streamings

A cantora e compositora Nanda Loren lança nesta sexta-feira (28), o single “Like Magic”, primeira parceria com o DJ Daniel Goulart. A faixa inaugura um novo momento na carreira de Nanda numa base de música eletrônica. Diferentemente do que tem apresentado com um lado pop mais voltado ao R&B, a faixa mostra a versatilidade vocal da artista num resultado inédito.

Morando nos Estados Unidos há 20 anos, a artista brasileira comemora o novo projeto. “É um sonho realizado! Eu na verdade comecei a compor em inglês, foi uma forma que eu encontrei de aprender o idioma. Depois para começar a escrever em português foi até um desafio. Estou feliz também que posso dividir essa música com outras pessoas, conectar com pessoas de vários lugares do mundo, então estou com uma expectativa bem bacana para a música”, explica a cantora.

Nanda Loren e o DJ Daniel se conheceram em estúdio, no Rio de Janeiro, quando a artista foi convidada por um amigo para um projeto em parceria.

Relembrando o início de sua carreira, o que a levou a ser caloura do Programa Raul Gil, no SBT, em 2011, e participação no ‘The Voice Brasil’, em 2016, Nanda rememora seus shows em barzinhos e pequenas casas no Rio de Janeiro, onde explorava bastante o cenário da música eletrônica. “Os meus primeiros shows na vida foram em baladas, cantando música eletrônica, então é um campo bem familiar. Eu conheço muitos DJs e me sinto em casa cantando eletrônico. Mas é claro que eu deixei minha marquinha Pop na composição, não tem como não deixar, é minha essência”, comenta Nanda.

Nanda Loren e o DJ Daniel se conheceram em estúdio, no Rio de Janeiro, quando a artista foi convidada por um amigo para um projeto em parceria. “Conheci o Daniel através de um grande amigo, o cantor e compositor Rodrigo Auad. Nos conhecemos no estúdio, estávamos trabalhando num outro projeto e ele me convidou para fazer uma música com ele em inglês”.

Para Nanda, a possibilidade da parceria caiu como uma luva, uma vez que os planejamentos musicais já a levavam para o lançamento de uma faixa em inglês. “Eu já estava querendo há tempos gravar uma música em inglês, então tudo se encaixou. Essa música foi composta por mim, mas ele conseguiu trazer uma leveza e ao mesmo tempo uma potência na produção. Eu amei o resultado e espero que todo mundo goste também”, completa.

Confira o resultado