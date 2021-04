Sucesso no The Voice Brasil, Nanda Loren e Milla Matoso se juntam em hit “Mais Feliz Agora”

A música, que é um relato sobre a vida, visa enaltecer o lado bom de todas as situações

Nanda Loren se juntou à Milla Matoso na música “Mais Feliz Agora”. As artistas que se conheceram nas gravações do “The Voice Brasil” em 2016, cantam sobre as dificuldades do isolamento social, situações da vida e os aprendizados do dia a dia.

“Eu estava caminhando na praia quando tive a ideia da composição e na hora me veio a Milla na cabeça. Sempre falamos sobre gravar uma música juntas e essa música tem tudo a ver com as duas, por tudo que a gente já viveu e presenciamos na vida uma da outra. Por isso, tinha que ser eu e ela, não tinha como ser outra pessoa pra cantar essa música comigo”, disse Nanda.

A música, que é um relato sobre a vida, visa enaltecer o lado bom de todas as situações. “Tudo nessa vida é aprendizado, né? A gente sofre, quebra a cara, mas no final, existe alguma lição que precisamos aprender em tudo que passamos. Com certeza eu sou mais feliz agora depois de todas as coisas que eu passei. Sem as coisas ruins, não conseguiríamos valorizar as boas, mas exige muita coragem, até seguir em frente diante das situações difíceis”, comentou.

Acompanhada de clipe gravado em meio à pandemia e o regresso de Nanda ao Brasil. A cantora, que desde os 12 anos vive entre o país e os EUA, onde mora a família, esteve no Brasil por quatro meses entre 2020 e 2021.

“Foi um desafio enorme gravar um clipe em meio à pandemia. Até porque eu estive no Brasil por um período muito curto. Gravamos a música no estúdio e tivemos a ideia de chamar a Lara Gay, que é atriz e muito amiga minha e da Milla, para compor o clipe. O resultado ficou incrível. E claro, seguimos todos os cuidados de segurança para evitar o covid-19”, explicou Nanda sobre o processo.

Nanda Loren e Milla Matoso

A música ainda fala sobre a política de cancelamento, muito presente nas redes sociais. E Nanda ainda contou que não conseguiu se esquivar dos haters. “J fui cancelada e me deixei abalar muito pelos haters, porque as pessoas acabam não se interessando em saber os fatos, uma vai influenciando a outra e vira uma coisa gigantesca, onde suas qualidades deixam de importar e você é visto como um monstro. Isso gera consequências sérias nas vidas das pessoas, no emocional, no psicológico e até na vida pessoal e profissional, então eu fiz questão de retratar isso no vídeo.”

Falar sobre saúde mental é um assunto que Nanda leva com muito cuidado. Lidando com a depressão desde os 18 anos, a cantora, que se aventurou na literatura e em 2018 lançou o e-book “Depois de Sobreviver: Depressão na Adolescência”, conta como convive com os sintomas da doença. “Isso faz parte da minha história, até os 18 anos, eu não sabia da minha depressão e não busquei ajuda antes por falta de informação. Então quanto mais a gente falar sobre esse assunto, menos ele vai ser visto como um tabu e mais as pessoas vão entender a importância da saúde não só do corpo, mas da saúde mental também”.