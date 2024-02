Naemii: A revolução da alta costura por Silvia Fregonese chega ao mercado nacional

Com um legado de paixão e excelência, a estilista curitibana lança sua marca própria, prometendo transformar o mercado de noivas com peças exclusivas

Silvia Fregonese, a estilista curitibana que se tornou uma referência no universo da moda nupcial, dá mais um passo audacioso em sua carreira: o lançamento de sua própria marca, a Naemii. Com uma trajetória marcada pela paixão pela moda desde a infância, observando sua avó no atelier, Silvia transformou seu amor pelos vestidos de noiva em uma carreira de sucesso, consolidando-se como uma das grandes referências do mercado nacional.

Com formações na Europa e experiência ao lado de grandes nomes como Armani e Ermenegildo Zegna, Silvia trouxe uma identidade única para o Atelier Silvia Fregonese em Curitiba, que hoje atende milhares de clientes com um cuidado e dedicação sem igual. A estilista, que já percorreu mais de 50 países em busca dos melhores tecidos e designs, oferece em seu atelier peças que são verdadeiras obras de arte.

A expansão para São Paulo e agora o lançamento da Naemii marcam o início de uma nova era para Silvia Fregonese. A marca própria, desenvolvida especialmente para o atacado, surge como uma resposta à demanda de lojistas e noivas por peças exclusivas com a assinatura da estilista. Com uma coleção que promete unir design diferenciado, acabamentos impecáveis e tecidos de alta qualidade, a Naemii está pronta para revolucionar o mercado de vestidos de noiva e festa no Brasil.

Disponíveis nas lojas físicas de Curitiba e São Paulo, além de um catálogo especial para lojistas, os vestidos da Naemii carregam não apenas a expertise e o toque pessoal de Silvia, mas também o sonho de inúmeras mulheres que buscam em suas peças a realização de um dia verdadeiramente mágico. Com o lançamento da Naemii, Silvia Fregonese reafirma seu compromisso com a excelência, a exclusividade e, acima de tudo, o amor pela moda nupcial.