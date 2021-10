Influenciadora conta em live de Neila Medeiros como quase morreu por irresponsabilidade médica

Naelle Busato contou a experiência nas redes sociais e foi convidada pela jornalista para falar mais sobre o assunto

Após receber alta do hospital, onde ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Naelle Busato revelou que sofreu uma cetoacidose diabética por irresponsabilidade médica. Ela contou o ocorrido nas redes sociais e chamou atenção do público, além de ter recebido várias respostas de pessoas que passaram por situações parecidas. Na noite desta quarta-feira, 6, em entrevista exclusiva durante uma live da jornalista Neila Medeiros, a influenciadora detalhou a experiência negativa e preocupante que passou.



A jovem, de 29 anos, contou que estava em um processo de emagrecimento, fazendo exercícios físicos e sendo acompanhada por um “personal trainer”. No momento em que ela começou a se sentir bem com o corpo, ela procurou um nutricionista para melhorar a saúde. “Eu já tinha perdido 16 quilos e estava me sentindo linda. Aí eu quis trocar meu percentual de gordura para músculo”, explicou.

Na live, Naelle aproveitou para alertar as pessoas no intuito de evitar problemas como esse



Nas redes sociais, Naelle encontrou um nutricionista com muita experiência e seguidores, e marcou uma consulta em maio. Nos dois tratamentos iniciais que fez com o nutricionista, ela disse que teve irritação, fraqueza, cansaço e alteração hormonal. “Eu recebia os remédios assinados por um endócrino que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha me consultado”.



Apenas quatro dias após começar o terceiro tratamento, que envolvia medicamentos manipulados, ela vomitou 22 vezes e precisou ir para o hospital. Imaginando ser apenas uma virose, Naelle tomou soro e estava quase recebendo alta quando um médico percebeu que ela estava suando e muito fraca. “Ele pediu exames para ver o pH do sangue e quando recebeu os resultados, me disse que eu iria direto para UTI”, relembrou a influenciadora emocionada ao lembrar da situação.

A influenciadora contou que nunca duvidou do nutricionista, pois ele tem um currículo extenso e agenda lotada



Durante a internação, a jovem afirma que não se lembra de muita coisa porque começou a delirar. Ela fez vários exames que não apontavam o motivo do problema, até que a mãe de Naelle lembrou que a influenciadora estava tomando os medicamentos indicados pelo nutricionista. A família buscou os remédios e descobriu, com ajuda de um endócrino, que continham antidepressivos, ansiolítico¬s e várias outras substâncias pesadas com autopoder de dependência nos medicamentos.



A jovem teve cetoacidose diabética, que é quando o corpo produz ácidos sanguíneos em excesso



“Fizeram meus exames e eu estava super bem. O que me dói é que se eu tivesse recebido alta, eu ia entrar em coma em casa”, diz Naelle grata pela rápida percepção do médico que a atendeu. A influenciadora afirmou que nunca foi diagnosticada com depressão ou ansiedade, por tanto nunca precisou de tais medicamentos.

Naelle pediu para que o público não acredite em tratamentos que pareçam muito milagrosos



Ao contar a situação para o nutricionista por meio de um aplicativo de mensagens, Naelle recebeu a resposta de que estava indo bem no tratamento, mas deveria apenas acrescentar alguns alimentos na dieta. Ao ser questionada por Neila se entrará na Justiça, a influenciadora afirmou que sim. “Não só eu, mas os médicos que me atenderam também vão abrir denúncia, tanto para o endócrino que eu nunca vi na minha vida, quanto para o nutricionista”, finalizou.