Na véspera do aniversário, Luciana Gimenez pede respeito e manda recado através de almofada

A apresentadora afirmou que pensou que as pessoas se tornariam melhores após a pandemia

Nesta terça-feira, 2, no “pré-aniversário” de Luciana Gimenez, a apresentadora passou um recado diferente através da decoração da cama. Ela também conversou com os seguidores sobre como esperava mais respeito e paciência das pessoas após a pandemia.

Sem mencionar nenhum assunto polêmico, Luciana conversou um pouco sobre respeito. Algumas pessoas ligaram o desabafo a entrevista que foi veiculada na noite desta segunda-feira, 2, no canal do YouTube de Antonia Fontenelle com o ex-maquiador e cabelereiro de Gimenez, Sergio Di Vicentin. Ele fez revelações bombásticas, afirmando ter sido registrado como empregado doméstico enquanto trabalhava com Luciana.



Sem maquiagem, a apresentadora desabafou nas redes sociais

A apresentadora publicou alguns stories no Instagram após ter chegado de viagem. “Hoje é dia 2 de novembro, meu aniversário é amanhã. Estava pensando que depois da pandemia as pessoas iam ser mais amorosas, eu até falei sobre isso, que todos nós vivemos no mesmo mundo. É impressionante como as pessoas cada vez mais não se tocam que o próximo é uma extensão de nós, que devemos respeito, amor”.

Em um tom misterioso, Luciana diz que é fácil estar bem quando tudo vai bem, mas que devemos aproveitar os momentos que alguém discorda de nós para exercitar o respeito e a paciência, nos tornando assim pessoas que nossos filhos teriam orgulho.

Luciana mostrou a cama dela, que estava muito bem arrumada com uma almofada escrito “fuck off”, que é “foda-se” em tradução livre

Para finalizar o desabafo, Luciana mostrou a cama dela, que estava muito bem arrumada com uma almofada escrito “fuck off”, que é “foda-se” em tradução livre. “Olha só como está linda minha cama”, finalizou a apresentadora aos risos.