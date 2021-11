Na TV, Amado Batista conta segredo sobre escolha de suas composições: “É como garimpar ouro”

No programa Odair Terra, exibido no Canal Rural, o famoso também realiza sonho de um fã

Neste próximo domingo (07), o programa Odair Terra está imperdível. Diretamente do espaço Villa Calvalcare, em Goiânia/GO, a atração conta com a presença de Amado Batista. A princípio, quem sintonizar no Canal Rural às 8h da manhã, vai curtir grandes sucessos do cantor, que levou a banda completa, e também um momento emocionante de encontro com um fã.

Logo na abertura do programa, Amado canta uma faixa inédita de seu novo álbum. O famoso comemorou o trabalho: “Paixão do Genivaldo é a música do disco novo, que é um xote legal para as pessoas ouvirem, dançarem, brincar”.

Além da novidade, o famoso cantou clássicos como “Desliga a luz e o telefone”, “Folha seca”, “Sou igualzinho a você”, “Larga tudo e vem correndo”, e outras grandes canções neste especial exclusivo. Durante o bate papo entre as músicas, Odair Terra tirou uma curiosidade do cantor: “Amado, como surgem as composições? Como surge a inspiração, de você conseguir achar os compositores. Como é?”.

Na sequência, o artista respondeu: “Eu ouço tudo o que mandam Odair Terra. As pessoas mandam para mim no meu e-mail, o país inteiro e o mundo inteiro mandam música pra mim e eu ouço com muito prazer. Aliás, essa é minha profissão, é ouvir o que mandam para mim. É como garimpar o ouro”, conta Amado Batista com exclusividade.

Em seguida, Odair Terra preparou uma surpresa para um fã de Amado. “Ele é um grande artista lá no Rio Grande do Sul, teve uma banda musical e agora saiu em carreira solo. E o maior sonho dele é cantar uma música com o Amado Batista. Aí eu falei para ele vir até Goiânia, que estaríamos gravando com o Amado e ele veio mesmo!”, explicou o apresentador.

Por fim, Cleiton Borges realizou seu sonho de encontrar Amado Batista e se emocionou: “Eu venho percorrendo já há 30 anos os shows do Amado Batista, sempre o primeiro da fila. E o que eu posso dizer é que a gente nunca desista do sonho, porque agora estou aqui realizando meu sonho!”