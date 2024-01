Na Trilha da Redenção: 7 livros para confrontar os Sete Pecados da humanidade

Uma seleção de obras que conduzem o leitor por uma jornada de autoconhecimento e superação dos Sete Pecados Capitais

Na jornada tumultuada da vida, é quase impossível escapar dos Sete Pecados Capitais que assombram a humanidade há séculos. Seja vivenciando-os por meio de histórias envolventes ou experimentando-os nas interações diárias, aprender a lidar com essas fraquezas é essencial para uma vida plena.

Em uma seleção cuidadosa, apresentamos sete obras literárias que se tornam guias valiosos nessa jornada de autoconhecimento e redenção. Desde conselhos sábios até narrativas envolventes, esses livros oferecem insights profundos sobre como equilibrar avareza, gula, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba.

Prepare-se para uma viagem literária repleta de aprendizado e reflexões, onde cada página é um passo em direção à compreensão e superação dos desafios humanos. Descubra a arte da virtude e embarque nessa jornada transformadora de leituras que prometem iluminar o caminho rumo a uma vida mais equilibrada.

Avareza

O homem mais rico da Babilônia: Plano de Ação

Oposto de generosidade. A pessoa avarenta tem apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. Por isso, é preciso controlar as necessidades financeiras! Neste livro, o leitor receberá um plano de ação sobre como usar as finanças com consciência, além de destinar uma quantia do salário com a saúde, lazer e bem-estar individual e familiar.

(Autor: Mitch Horowitz | Onde encontrar: Amazon

Gula

Ser Saudável é uma Delícia – 55 receitas doces

O excesso ao comer e beber é considerado o pecado da gula. Mas quem disse que ter uma alimentação saudável significa renunciar a doces saborosos? Neste livro, os Irmãos na Cozinha, dupla formada pela nutricionista Carol e pelo atleta Rodolfo, mostram como adoçar a vida e, ainda assim, seguir uma dieta equilibrada e nutritiva.

(Autores: Carol Bustamante Franciscato | Onde encontrar: Amazon

Luxúria

Luxúria, o lobo do homem – uma tragédia carioca

Em excesso, os desejos carnais também podem ser desastrosos, assim como qualquer outro pecado. Nesta obra, o autor Ronaldo Dalbianco apresenta uma caricatura do homem contemporâneo ao mostrar como a luxúria, difamação e preconceito podem destruir a vida de inocentes. Por meio de críticas socais, este livro ensina os leitores a repensar as próprias ações.

(Autor: Ronaldo Dalbianco | Onde encontrar: Amazon

Ira

Calma.Workbook

Considerado um dos pecados mais comuns, a raiva pode facilmente controlar as pessoas no cotidiano. Seja no trânsito, no trabalho ou em casa, sempre existe algo para testar nossa paciência. Neste workbook, o leitor é convidado a aliviar as tensões diárias para administrar os sentimentos com apoio da terapia cognitiva comportamental, além de atividades práticas.

(Autor: Christopher Hutcheson | Onde encontrar: Amazon

Inveja

Felicidade na prática

Se a conquista ou a alegria de alguém já causou inveja em você, saiba que é completamente normal, mas também é possível reverter essa situação! Nesta obra, a especialista em psicologia positiva, Pamela Gail Johson, ensina como gerenciar exterminadores de felicidade, lidar com o sucesso dos outros e trabalhar o emocional para comemorar as próprias conquistas do dia a dia – sejam elas pequenas ou grandes.

(Autora: Pamela Gail Johson | Onde encontrar: Amazon

Preguiça

Padrões de alta performance

Seja no trabalho ou em casa, por vezes é inevitável controlar a preguiça diante do tédio de sempre fazer tudo igual. Neste livro, o ex-atleta e empreendedor, Joel Jota, ensina como transformar a monotonia em uma rotina saudável e produtiva. Por meio de ensinamentos práticos, o leitor aprende que é preciso modificar e ajustar as estratégias diárias para conquistar resultados excelentes em todas as áreas da vida.

(Autor: Joel Jota | Onde encontrar: Amazon

Soberba

O coronel que queria matar o presidente

Também conhecido como orgulho, este é o excesso de arrogância e desrespeito pelos outros. Neste enredo ficcional, o leitor é convidado a refletir sobre este pecado ao acompanhar uma crise sanitária no Brasil, enquanto um presidente soberbo e violento ignora o caos. Alberto, um coronel aposentado, decide agir e fazer justiça com as próprias mãos. Doutor e mestre em História Política, Leonardo Bruno da Silva mergulha nos dilemas éticos dos personagens e nas desigualdades sociais do país.

(Autor: Leonardo Bruno da Silva | Onde encontrar: Amazon