Na Semana Global de Educação 2022, BIC doa 2,5 milhões de canetas e lápis para escolas carentes ao redor do mundo

Iniciativa organizada pela multinacional francesa está em sua quinta edição. Campanha de mídia social visa aumentar a doação total de produtos para três milhões

Desde a criação de sua caneta Cristal®️ em 1950, a BIC democratizou a caligrafia nas salas de aula em escala global. Pela primeira vez na história, um instrumento de escrita acessível e de alta qualidade foi disponibilizado a todos os alunos, em todos os cantos do mundo.

Colaboradores BIC no escritório em Manaus (foto: divulgação)



Hoje, o espírito deste produto engenhosamente simples e o papel essencial que os instrumentos de escrita desempenham para ajudar as crianças a receber uma educação de qualidade estão no centro da iniciativa da Semana Global de Educação da empresa, que este ano forneceu uma doação de produtos de 2,5 milhões de canetas e lápis para escolas carentes em todo o mundo.

A Semana Global de Educação da BIC está em seu quinto ano e é uma iniciativa de caridade educacional que mobiliza a força de trabalho global da empresa para ajudar a melhorar as condições de aprendizado dos alunos. A cada ano, a BIC reinventa sua estratégia de doações para identificar e preencher lacunas operacionais ou financeiras onde é mais importante, com base nas necessidades das comunidades onde a empresa opera.

Com essa doação, milhões de alunos podem confiar que seus instrumentos de escrita durarão durante o semestre e além. Em média, uma caneta esferográfica BIC Cristal®️ fornece mais de dois quilômetros de escrita.

Gonzalve Bich, CEO da BIC



Além da doação de produtos, os colaboradores da BIC, em todo o mundo, ofereceram centenas de horas como voluntários, organizando eventos divertidos e criativos para os alunos com o objetivo de inspirar sua curiosidade e encorajar novas formas de pensar.

“O ensino da escrita, incluindo fundamentos como caligrafia, planejamento de pensamento e estrutura de frases, continua sendo uma maneira comprovada de obter benefícios de aprendizagem ao longo de toda a vida”, afirma Gonzalve Bich, CEO da BIC.

A BIC tem um compromisso com a educação



Para ajudar a manter as doações, a BIC criou uma campanha de mídia social para oferecer aos seguidores a oportunidade de participar. Para cada “curtida” recebida nas postagens da Global Education Week nas contas oficiais do LinkedIn e Instagram da BIC, a empresa doará mais 100 produtos para escolas carentes, até 500.000, elevando a doação total de produtos para três milhões em todo o mundo.

A Semana Global de Educação é a pedra angular do compromisso da BIC de melhorar as condições de aprendizagem para 250 milhões de crianças em todo o mundo até 2025, um dos cinco principais compromissos estabelecidos em 2018 como parte do Writing The Future, Together, o programa de sustentabilidade voltado para o futuro da empresa. Para obter mais informações, visite o site da BIC https://bit.ly/3Hb3GuV