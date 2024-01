Na primeira prova do Big Brother Brasil 2024, Chevrolet apresenta seus novos modelos em parceria de sucesso

Montadora aproveita o fenômeno televisivo para mostrar ao público os aguardados lançamentos do ano e anuncia grandes estreias automotivas

A Chevrolet celebra 99 anos de presença no Brasil e agita o mercado automotivo com seis lançamentos programados ao longo de 2024. Para marcar o início desse ciclo de novidades, a montadora escolheu o palco do Big Brother Brasil, reality show que conquistou não apenas a audiência televisiva, mas também a atenção das redes sociais e plataformas de streaming.

O Novo Spin, ícone do segmento de sete lugares, será o primeiro a ser revelado, prometendo evoluções notáveis em design, conteúdo e performance. A estratégia da Chevrolet, além de apresentar seus novos modelos ao público, visa aproveitar a ampla audiência do programa para potencializar a divulgação de suas inovações.

“A Chevrolet tem como objetivo seguir se conectando ao público também por meio de ações relacionadas ao entretenimento. O patrocínio ao Big Brother Brasil ainda possibilita amplificar a divulgação dos principais lançamentos de produto para 2024”, destaca Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul.

O envolvimento da Chevrolet no Big Brother Brasil não é novidade. No ano anterior, a marca apresentou modelos como a Nova Montana, Tracker, S10, Equinox e a Nova Silverado, esta última sendo o grande prêmio da 23ª edição do programa. As ações estratégicas incluíram participação em provas e ativações nas redes sociais, alcançando resultados expressivos.

Os dados revelam que a Chevrolet alcançou o top 3 das patrocinadoras mais mencionadas nas redes sociais, consolidando-se como uma das marcas mais comentadas durante a exibição do programa. Com a promessa de mais novidades, a montadora reforça sua parceria de sucesso com o Big Brother Brasil, garantindo que o público esteja atento às revelações automotivas ao longo da 24ª edição do reality show, que vai ao ar de 8 de janeiro a 16 de abril.