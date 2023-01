Na estação mais solar do ano, especialistas dão dicas de cuidados com o cabelo para quem não quer perder beleza e saúde

Os sócios proprietários do Authentic Salon e embaixadores da marca de cosméticos vegana Lana Brasiles, Anderson Batista e Régis Sicoti, alertam para danos que o sol pode gerar nos fios e explicam como evitar esses impactos

Desde dezembro o verão já se faz presente aqui no Brasil e vai até março de 2023. Sendo uma das estações mais esperadas do ano, com dias mais longos, temperaturas altas e sol constante, há mais oportunidades de tomar banhos de sol e dar aquele mergulho no mar ou na piscina, sendo um ótimo período para ganhar o bronze perfeito.

“É fundamental aplicar produtos com proteção solar nos fios antes que entrem em contato com a água”, alerta Anderson Batista, sócio proprietário do Authentic Salon

Porém, é preciso redobrar os cuidados com os efeitos do sol na pele e nos cabelos, para manter a beleza e a saúde, e aproveitar a estação da melhor forma possível.

O verão merece uma atenção super especial quando o assunto é saúde capilar, pois com o aumento das temperaturas, o sol torna-se um dos principais responsáveis por tirar a umidade dos nossos fios, tornando os cabelos ressecados e frágeis. Além disso, o sol, o cloro e a água salgada dão uma “mãozinha” para os raios solares, aumentando os danos nos cabelos.

Também é no verão que prendemos mais as madeixas, na tentativa de amenizar o calor. Fios fragilizados podem quebrar com mais facilidade pelo atrito com acessórios para prender os cabelos, favorecendo o frizz. Por todas essas razões, produtos para cuidar do cabelo no verão são essenciais e não podem faltar no seu hair care.

“Após a praia, no banho, lave os cabelos com shampoo com pH equilibrado e faça uma nutrição”, indica também Régis Sicoti, sócio proprietário do Authentic Salon

De acordo com os cabelereiros profissionais, Anderson Batista e Régis Sicoti, que são sócios proprietários do Authentic Salon e embaixadores da marca de cosméticos vegana Lana Brasiles, o cabelo quando é exposto ao sol e à água do mar ou piscina faz com que seja ocasionado a perda de pigmentação, deixando os fios sem brilho e ressecados, sofrendo com a degradação de sua fibra.

“É fundamental aplicar produtos com proteção solar nos fios antes que entrem em contato com a água. Para piscinas, abuse do óleo, que hidrata profundamente e aciona a capacidade de retenção da umidade nos fios. Antes, molhe os cabelos e aplique o óleo sobre toda sua extensão; após sair da piscina, molhe novamente para retirar qualquer resíduo; lave os cabelos com shampoo adequado para o verão; na lavagem dos fios, use sempre água fria ou morna, pois a água quente pode descamar o couro cabeludo, sensibilizar e aumentar a oleosidade; não esfregue a região com as unhas, pois pode provocar feridas e até estimular o aparecimento de caspas. Faça, na sequência, uma hidratação com uma máscara rica em ativos hidratantes e óleos vegetais; você também pode apostar na umectação capilar para assim evitar o ressecamento dos fios”, ressalta Anderson.

E, para finalizar, o item que não pode faltar é um leave-in, pois é um produto sem enxágue, usado para disciplinar os fios, perfeito para hidratação e brilho extra

Régis também alerta para os danos que a água do mar podem causar. “O mar causa muito mais o ressecamento dos fios, então é de suma importância a utilização de protetores térmicos. Antes de entrar no mar, utilize um spray reconstrutor, para obter cutículas seladas, maciez, fios fortalecidos, ou um bom leave-in, que tenha uma combinação de óleos e ativos de reparação profunda, para que assim possa agir recuperando os danos estruturais dos cabelos. Após a praia, no banho, lave os cabelos com shampoo com pH equilibrado e faça uma nutrição; procure nutrir os fios utilizando produtos hidratantes, como Manteiga de Karité e Coconut; para restaurar, invista nas máscaras de reparação intensiva. Cabelos descoloridos a atenção é redobrada”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se você for passar bons dias curtindo a estação no mar e piscina, então o cronograma capilar será a aliada perfeita para curtir o verão na água. “Shampoo sempre natural e sem sal. Quando for comprar um shampoo, além de ver se ele não tem sulfato, olhe também se ele é sem sal. Para saber se o produto é livre destes produtos, a dica é ler o rótulo, o sulfato costuma aparecer com os nomes sodium lauryl sulphate ou sodium laureth sulphate e o sal como sodium chloride”, conta Anderson.

Se você for passar bons dias curtindo a estação no mar e piscina, então o cronograma capilar será a aliada perfeita para curtir o verão na água

Condicionador é essencial para manter o cabelo hidratado diariamente, além de selar as cutículas dos fios, desembaraçar e dar toque suave ao cabelo, invista em formulações livres de petrolatos (substâncias derivadas de petróleo), parabenos (conservantes) e silicones.

Use máscaras de tratamentos, em especial de hidratação e recuperação, o recomendado é realizar aplicações semanais com uma máscara rica em ativos hidratantes, aminoácidos, blend de vitaminas e óleos vegetais, com isso você garante cuidado intensivo e completo, desde a reparação da fibra capilar danificada até a proteção prolongada, fio a fio.

E, para finalizar, o item que não pode faltar é um leave-in, pois é um produto sem enxágue, usado para disciplinar os fios, perfeito para hidratação e brilho extra que irá dar uma camada protetora, minimizando danos externos e a perda hídrica e de nutrientes pela fibra capilar. Garantir que o seu leave-in tenha protetor térmico, é muito importante em todas as estações, mas principalmente no verão, onde a exposição ao sol e ao calor é maior”, finaliza o Hair Stylist.