Na América Latina, Brasil é o número um em consumo de músicas e podcasts relacionados a Copa do Mundo

No mundo, o país é o quarto com mais playlists relacionadas ao futebol; hub temático conta com mais de 29 horas de músicas para aquecer a torcida verde e amarela



Um levantamento do Spotify apontou que na América Latina o Brasil é campeão em consumo de músicas e podcasts relacionados a Copa do Mundo do Catar. No mundo, o país é o quarto com mais playlists relacionadas ao futebol. O hub temático conta com mais de 29 horas de músicas para aquecer a torcida verde e amarela.

La La La (Brasil 2014) por Carlinhos Brown e Shakira é a música mais reproduzida (Foto: Reprodução)

Conforme dados da plataforma de áudio, de outubro de 2021 a setembro deste ano, o país se tornou o que mais consome música relacionada ao torneio de futebol. O ranking mundial é: Reino Unidos, Espanha, México, Brasil e Canadá.

Levantamento do Spotify apontou que o Brasil é o pais que mais ouve conteúdo relacionado a Copa do Mundo na América Latina (Reprodução)

Entre as músicas mais reproduzidas no Brasil estão: La La La (Brasil 2014) por Carlinhos Brown, Shakira; Waka Waka (Esto Es Africa) – K-Mix por Shakira e Wavin’ Flag – Coca-Cola®️ Spanish Celebration Mix por David Bisbal, K’NAAN. Enquanto as playlists são: Toque Dez – 2022 (Atualizado) PRESSÃO MUNDIAL, ESPN Music: College Football’s 2022 Soundtrack e País do Futebol.

A música tema da Copa de 2010, “Waka Waka” está entre as mais ouvidas pelos brasileiros (Foto: Reprodução)

Porém, não é de hoje que música e futebol caminham lado a lado. Para celebrar o esporte e acompanhar a jornada da seleção brasileira rumo ao hexa nessa competição que promete muitas partidas, o hub futebol apresenta dez playlists que somam mais de 29 horas de música em 675 faixas de gêneros variados, como funk, sertanejo, pagode e muito mais. Toda a programação pode ser conferida gratuitamente pelo Spotify.