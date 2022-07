Mutirão de Saúde organizado por médico chega à edição mil e promove atendimento solidário em SP

Dr. Rafú Jr. dá continuidade a projeto criado pelo pai há sete anos em Ferraz de Vasconcelos com consultas e exames gratuitos para a população

No sábado (9), o Estado de São Paulo celebra a Revolução Constitucionalista de uma maneira ainda mais especial. O Mutirão da Saúde chega ao número 1.000, sendo o maior projeto itinerante de ultrassonografia do Brasil.

O Mutirão da Saúde chega ao número 1.000 neste sábado (9), sendo o maior projeto itinerante de ultrassonografia do Brasil

O mutirão iniciou em 2016, na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Casado e pai de duas filhas, seu maior voluntário se inspirou na ideia e no sonho de seu pai, Dr. Rafú, que também foi médico na cidade por mais de 30 anos.

Juntamente com suas irmãs, que atuam na mesma profissão, Dr. Rafú Jr. desenvolveu o maior projeto social da história de Ferraz, proporcionando atendimento para milhares de pessoas desde então. São quase sete anos de história, mais de 60 mil pessoas atendidas, mais de 8 mil ultrassonografias e mais de 4 mil mamografias realizadas, tudo isso oferecido à toda população de forma gratuita.

“A saúde é um direito de todos e precisa ser levada a sério!”, alerta o médico

“O Mutirão da Saúde é meu projeto do coração, legado que meu pai me deixou. Ver pessoas ficando por meses, e até anos, na fila da saúde para conseguir um exame é desumano. Estamos evidenciando a ineficácia e negligência do poder público ao mostrar que uma grande iniciativa, trabalho e determinação de poucas pessoas podem fazer em sete anos o que uma prefeitura ou um governo não faz em 20”, diz o médico.

A iniciativa tem o propósito de rodar o estado de São Paulo, proporcionando atendimento às pessoas mais necessitadas, de maneira digna e humanizada. A construção desse projeto alcança seu auge no grande evento que será realizado neste sábado (9), o Mutirão 1.000 (mil), em Ferraz. Neste dia, toda a equipe convoca os cidadãos que necessitam de atendimento, como clínico geral, ortopedia, pediatria e claro, exames de ultrassonografia. “A saúde é um direito de todos e precisa ser levada a sério!”, finaliza o líder do projeto.

Os interessados devem se dirigir à Quadra Poli. da Praça Bandeirantes, na Rua Marechal Rondon, Villa Correa, Ferraz, no dia 9 de julho (sábado), a partir das 9h. Para solicitar a senha de atendimento, é necessário entrar em contato através do celular (11) 98813-3279.